Tamara Grujić: Što je čovek poznatiji, treba da bude normalniji i skromniji

Ekipa serijala “Sa Tamarom u akciji”, s autorkom i voditeljkom Tamarom Grujić na čelu, početkom maja započela je kompletno renoviranje Onkološkog odeljenja Klinike za pedijatriju u kragujevačkom Kliničkom centru.

– Želeli smo da proširimo naše akcije, osim pomoći porodicama, i na pomoć široj društvenoj zajednici – da u svakoj TV sezoni serijala imamo i po jednu specijalnu epizodu koja će biti usmerena na akciju pomoći nekom udruženju ranjivih grupa ljudi ili dečjim institucijama. Onog časa kada smo napravili finansijsku konstrukciju da bismo i ovo realizovali tokom pete sezone serijala, upravo tih dana se zadesilo da smo stupili u kontakt sa Udruženjem NURDOR (Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka) čiji su nam predstavnici rekli da skupljaju novac za renoviranje onkološkog odeljenja Klinike za pedijatriju. Odlučili smo da mi sve to uradimo, a NURDOR će donirati medicinsku opremu i specijalne krevete koji su potrebni ovom odeljenju – otkriva Tamara Grujić za “Blic TV magazin”.



Voditeljka je otkrila kakav je osećaj kada ste u prilici da pomognete nekome kome je pomoć neophodna.

– To je teško objasniti. Pre svega sam ponosna na samu sebe što sam istrajala u toj svojoj borbi. Očigledno je humanitarni rad nešto što je mene definisalo i obavezalo da moram da nastavim da se bavim time. Ponosna sam na činjenicu da smo muž i ja zajedno napravili uspešnu firmu, da smo profunkcionisali zajedno i poslovno i privatno, da zapravo i ovo postane njegova misija i da čitav tim ljudi koje smo okupili već treću sezonu budu i snimateljska i majstorska ekipa. To je jedan veliki zajednički rad. Moji snimatelji kada ostave kameru dohvate se lopate. Svi smo dobili jednu zajedničku energiju kojom radimo, i to je ono što se vidi – priča Tamara za Blic i dodaje da su svi imali veliku tremu i uzbuđenje pred specijalnu emisiju jer je to nešto što do sada nisu radili.

– Mi ovde nemamo jednu porodicu, već specijal koji ćemo završiti za deset dana. Imala sam do sada 66 priča u mojoj produkciji, ali ova epizode mi je posebno teška zato što su u pitanju maligna oboljenja dece. Mi taj problem ne možemo danas da rešimo renoviranjem odeljenja, ali imamo želju da skrenemo pažnju na ovu kliniku, na ljude koji rade ovde. Ovo je najteža priča koju sam do sada radila – kaže ona.

Dok Tamara u svaki posao ulazi srcem, njena jača polovina ulazi trezvene glave. Ipak, kako sama voditeljka kroz smeh ističe, njena reč je uvek poslednja.

– Još uvek uspevam da se izborim, posebno kada su produkcioni troškovi u pitanju. Kada on kaže: “Nema više para i ne možemo ovo da podnesemo”, ja dodam: “Nikada ne može da bude NE MOŽE”. Uvek čovek može da se snađe – smatra Grujićeva i dodaje da je dostojan čovek uvek skroman.

– Što je čovek poznatiji, treba da bude normalniji i skromniji. Taština je đavolja rabota.

Specijalna epizoda (kojom se završava peta sezona popularnog serijala) biće snimljena za deset dana, a prikazaće se 9. juna u 21 čas na RTS 1.