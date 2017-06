Tajna pevača Bjelog dugmeta: Moje pravo ime nije Alen

Na početku svoje muzičke karijere, po savetu menadžera i izdavačke kuće, Alen Islamović odlučio je da koristi umetničko ime koje zvuči primamljivije za publiku

Pravo ime popularnog pevača Bijelog dugmeta nije Alen Islamović, kako smo svi do sada verovali, nego Alija.

Prepoznatljivi hrapav glas, a uz to i odlične glasovne mogućnosti bile se siguran prolaz Islamoviću u muzički svet sredinom sedamdesetih godina prošlog veka. Ali to ipak nije bilo dovoljno menadžerima i rukovodiocima diskografskih kuća, koji su savetovali pevaču da koristi drugo ime u javnosti, pošto njegovo nije baš „zvučno“. Tako je Alija postao i do danas ostao Alen.

– Kada se desio uspon Divljih jagoda, grupe u kojoj je Islamović pevao, čelnici nekadašnjeg „Jugotona“ došli su na ideju koja se njemu u početku nije svidela. Predložili su Aliji da počne da koristi umetničko ime Alen, uz obrazloženje da to bolje zvuči i da će tako steći veću popularnost među publikom. On se malo nećkao, nije hteo da menja svoje ime, ali brzo je popustio i poslušao savet pretpostavljenih. Danas gotovo da niko ne zna da se Alen zapravo zove Alija, jer on nikada u javnosti o tome nije hteo da priča – rekao je izvor zaa Kurir Stars koji je insistirao da ostane anoniman.

Islamović je za pomenuti list potvrdio da je njegovo pravo ime Alija.

– Tačno je. Nema ništa čudno u tome, mnoge svetske zvezde odaberu drugo ime kojim se predstavljaju u javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju – izjavio je pevač.