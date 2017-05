Svetozar Cvetković: Tražio sam da mi pošalju sliku nagrade iz Hjustona, mislio sam da se šale sa mnom

Srpski glumac Svetozar Cvetković dobio je “The Houston Film Critics Society Best Actor Award” na 50. međunarodnom filmskom festivalu “Worldfest” u Hjustonu.

Cvetkoviću je priznanje pripalo za ulogu u filmu “You go to my head”, koji je režirao belgijski producent i reditelj Dimitri de Klerk. Taj film nastao je u nezavisnoj, niskobudžetnoj francusko-nemačko-američkoj koprodukciji, a sniman je 2015. sa veoma malom ekipom u Marakešu i pustinjskim predelima Maroka.

– Tražio sam od reditelja i producenta da mi pošalje sliku nagrade, mislio sam da se šali sa mnom – rekao je Cvetković gostujući na televiziji N1.

Cvetković je u emisiji “Dan uživo” pričao o filmu za koji kaže da je posvećen jednoj velikoj ljubavi i jednoj velikoj naklonosti prema ženi. Reditelj je želeo da napravi priču u kojoj se dešava jedna nemoguća veza, u kojoj čovek sretne ženu koja je izgubila pamćenje, koju pokušava da dovede kući i da je navede na to da je ona njegova žena, kaže glumac.

Cvetković, koji je 12 godina bio na čelu Ateljea 212, govorio je i o tome zašto ne veruje da bi bio ponovo upravnik pozorišta. Na pitanje kako komentariše to što su ga mnogi videli na mestu ministra kulture, kaže: “Nikako”.