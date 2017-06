Svetlana Danilović: Supruga košarkaške legende i mama buduće teniske zvezde

Ime ove voditeljke je primer odličnog sportskog novinarstva, a njeno lice poznaju svi oni koji godinama prate sportski program RTS-a čiji je Svetlana Danilović član.

Jasnoj, direktnoj i često nasmejanoj Svetlani gledaoci veruju, a njena ljubav prema sportu je očigledna. Sport je i zajedničko interesovanje nje i njenog supruga, košarkaške zvezde Predraga Danilovića.

Danilovićeva karijera je više nego fantastična. Košarkaški as je od KK Bosne preko Pratizana došao do italijanskog Knora, a onda i do NBA lige.

Karijeru je završio u italijanskom Kinderu. U međuvremenu je sa reprezentacijom Jugoslavije ostvario istorijske uspehe, osvojivši četiri evropska prvenstva i srebrnu medalju na Olimpijskim igrama. Poneo je titulu najboljeg evropskog igrača godine 1995. i najboljeg igrača italijanskog prvenstva 1998. godine.

Posle košarkaške karijere preuzeo je funkciju predsednika KK Partizan koju je obvaljao do 2015. godine.

Svetlana i Predrag imaju troje dece, ćerke Olgu i Sonju i sina Vuka.

Naslednica Olga je tenisko čudo. Ima samo 16 godina, a već je uspela da osvoji juniorski Rolan Garos prošle godine, u paru sa španskom teniserkom Paulom Arias Manjon.

Bila je donedavno 725. na VTA listi, a onda je plasmanom u polufinale turnira u Hodmezovašarhelju u Mađarskoj, pre tri dana, zabeležila skok od čak 200 mesta na svetskoj rang listi.

U polufinalu ju je savldala 123. igračica sveta, Danka Kovinić. Ali pobede Olgi tek predstoje!