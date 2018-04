Suze Dragoljuba Bekvalca: Moj zet je loš čovek, njegov cilj je bio da se materijalno Nataša uništi i prisvoji sve

Dragoljub Bekvalac večeras je gostovao u emsiji “Da, možda, ne” na RTS i prvi put ispričao sve o neprijatnosti koju je preživela njegova ćerka.

Tema emisije je nasilje u Srbiji, koje je postalo realnost života, a zabeleženo je nekoliko slučajeva porodičnog nasilja koje se desilo poznatim ličnostima.

On je istakao da je Nataša jaka žena, ali da je njena porodica uz nju kroz ovaj težak period.

– Verujem u nju, da može sama da prevaziđe ovo, ali ima veliku podršku od nas. Kod Nataše važi da srce ima razloge koje razum ne poznaje, iz toga je sve proizašlo. Ne treba da šaljemo poruku da ne idemo srcem, ali često može da košta – rekao je otac Nataše Bekvalac.

Kada se Nataša Bekvalac verila za Luku Lazukića, Natašin otac Dragoljub je seo da porazgovara sa budućim zetom i rekao mu samo jedno:

– Ja sam njemu rekao: “Vidi, uzimaš moje dete za ženu. Iskreno, protiv moje volje, ali želim vam sreću. Sve što budeš radio, ne smeš dići ruku na moje dete. Upravo tim rečima sam to rekao. Radim sa momcima 30 godina i znam pedagogiju, psihologiju ličnosti, to je čovek koji se služi prevarama, obmanjuje žene izgledom. Da li ga ja volim, ili ne, to nije važno, on to radi na taj način.

Nataša je svom ocu ispričala da se Luka promenio nakon što se rodila njihova ćerka Katja.

– Čovek od 120 kila je napao ženu od 60, udarao ju je u ranu od carskog reza, to ne može normalan čovek da uradi sa suprugom, majkom svog deteta. Poštujem žene, a decu ću uvek štiti. Nataša mi je rekla da je on je posle prođaja postao drugi čovek, da je bio ljut što je beba zauzela njegovo mesto. To ne mogu da shvatim. Čoveku je mesto pored svoje žene, a ne u kafani do 4 ujutru – kaže je Dragoljub.

Natašin otac je dao svoje mišljenje o zetu Luku Lazukiću, koji je izjavio da je Bekvalčeva sama sebi nanela povrede. – Sreća što od Novog Sada do Beograda ima toliko kilometara. Baš sam čitao pre 10 godina šta sam rekao za Natašu, da bih za nju ubio, sada kažem: “Za Natašu bih i poginuo”. Luka je prevarant, čovek koji putem zaljubljenih žena rešava egzistenciju. Moj zet je loš čovek, njegov cilj je bio da se materijalno Nataša uništi i prisvoji sve, a moja ćerka je bila zaljubljena i moja priča nije mogla da dopre do nje – rekao je povređeni otac.

Dragoljub je detaljno opisao šta je njegova ćerka preživela, pa je kroz suze progovorio.

– Ona je u dogovoru sa mužem izašla da se vidi sa saradnicama oko posla, oko 11 sati i javila se putem SMS mužu da dolazi kući i da će je dovesti njen menadžer. Ona je legla sa bebom da bi oko 3, 4 sata, videla da ga nema, posala mu poruku i čula da je u društvu sa ženama. Nije se javljao, pa je otišla kod bebe. Kada je ustala da je hrani, ležao je mrtav pijan. Nije uspela da ga probudi, videla je njegov telefon, pa se javio crv sumnje. Videla je dopiske sa tri različite ženske osobe, gde se jasno vide ljubavne poruke, gde je još intenzivnije želela da ga probudi, da rasprave. On se probudio, prvo psovao da je ku.va, pitao ko je dovozi… Prvo je pesnicom udario u lice, a onda je vukao u po kući, čupao… – izjavio je Dragoljub.

Nataša je prijavila slučaj policiji, pa je dala pozitivan primer ženama da nasilje moraju prijaviti, a Natašin otac je ispričao šta misli o nemilom događaju.

– Mislim da sami statistički podaci govore o onome da moraju hitne mere da funkcionišu, ovo što se desilo saznao sam u subotu prepodne u 10 sati, najmlađa ćerka mi je javila da je sa Natašom, da je suprug prebio i naneo joj vidljive povrede po telu. Ja sam uzeo ženu, seo u kola i došao u Beograd. Kada sam stigao, to što sam video ne bih poželeo nikome. Nataša je, mogu da kažem, veoma jaka i čvrsta osoba i rasla je u skaladnoj porodici punoj ljubavi, sestara i nas, mnogo mi je teško palo kada sam video kako ona izgleda kada mi je ona opisala šta se desilo – rekao je Natašin otac.