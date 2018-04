Suzana Mančić: Sad kad sam napunila 60 godina, rekla sam sebi da se više neću slikati u bikiniju

Voditeljka Suzana Mančić i pored toga što je ušla u sedmu deceniju i dalje važi za seks simbol, međutim ona priznaje da je donela odluku koju mnogi nisu očekivali.

Ona je neplanirano otkrila kakvu odluku je donela kada je napunila 60. godina.

Iako je u javnosti isplivao njen kućni video sa bivšim suprugom, ona je ovom prilikom otkrila da više ne planira da se skida u javnosti.

– Sad kad sam napunila 60 godina, rekla sam sebi da se više neću slikati u bikiniju. Sa 60 godina to prosto više nije u redu. Evo vam mlade devojke, pa nek se one slikaju – rekla je voditeljka, a potom dodala da neće pričati više ni o tome kada će se udati, iako je zagolicala publici maštu i ipak otkrila da će to biti uskoro.