Suzana Jovanović o suprugu: Saša je možda imao stotinu devojaka, ali samo jednu ljubav

Suzana Jovanović više od dve decenije uživa u braku sa Sašom Popovićem, zbog kojeg je rešila da se donekle povuče sa scene.

Ona je otkrila sve o njihovoj vezi i ispričala kako su počeli da se zabavljaju:

– Na snimanju jednog spota sam sarađivala s Marijanom Ukraden, za koju se ispostavilo da je Sašina drugarica. Pozvala ga je da dođe na snimanje, a da ja uopšte nisam znala za to. U to vreme mediji su pisali svašta o Saši, da je zavodnik, da je bio sa stotinu pevačica, a ja takvog nisam htela. On je tada bio fin, upoznali smo se i dao mi je broj svog pejdžera da mu se javim. Mislim se: „Ne pada mi na pamet da te zovem.“

Nekoliko dana kasnije došlo je do njihovog slučajnog susreta u jednom restoranu.

– Uzela sam mikrofon da otpevam nekoliko pesama, a Saša je počeo da mi šalje ceduljicu na kojima je naručivao pesme. Nisam htela da mu pevam, stvarno sam imala pogrešno mišljenje o njemu. Međutim, posle mesec-dva opet je život namestio situaciju u Sašinu korist. Čovek koji me u to vreme vozio na nastupe, jer ja nisam imala para da kupim svoj auto, nije mogao da me vozi na zakazanu svadbu u Jagodinu. Setim se da mi je Popović dao broj pejdžera i rekao da ga zovem šta god mi zatreba. Šta ću, morala sam da ga zovem – rekla je pevačica i dodala:



– Tokom vožnje nije mi se udvarao. Ali kad smo stigli u Jagodinu, on mi je poželeo sreću na nastupu i poljubio me. Pitala sam ga šta to znači, a on mi je odgovorio: „Ništa, sad si moja devojka.“ I posle mesec dana, od septembra 1996, ja sam počela da živim s njim. Mada, dugo nije hteo da se oženi mnome. Kad sam prestala da se nadam da će me ikada zaprositi, odveo me je u zlataru i odabrao najskuplji prsten koji i danas čuvam. Saša je možda imao stotinu devojaka, ali samo jednu ljubav – rekla je Suzana u emisiji „Iz profila“.