Sukob “dugmića”: Bebek isprozivao Bregu i Alena

Nekadašnji pevač “Bijelog dugmeta” Željko Bebek, koji je zbog boje glasa i načina izvođenja pesama postao muzička legenda u regionu, prozvao je bivšeg frontmena tog benda Gorana Bregovića nazvavši ga “primitivcem koji svira šupačku muziku”. Isto misli i za pevača grupe koji je došao posle njega Alena Islamovića.

Bebeku nije smetalo što je godinama pevao pesme koje je Bregović napisao, ali je sada pljunuo na njih, iako ih izvodi na svojim koncertima.

On je izgleda i dalje revoltiran što mu osnivač “dugmića” ne dozvoljava da peva pesme ove grupe u novom aranžmanu.

– Goran je balkanski primitivac kojem je novac sve u životu. Želi sve da dobije besplatno! Ja ne pevam besplatno. Mislim, on bi nešto platio ali to nije ni približno onome koliko vredim – izjavio je Bebek.

On je izvređao i Alena Islamovića, svog naslednika u “Bijelom dugmetu”.

– Ima Brega Alena Islamovića koji nigde ne radi. Nema nastupe ni koncerte, pa se Gorana drži “kao pijan plota”, samo da bi preživeo. Nije bitno koliko mu plati, samo da ima. Isti slučaj je i sa Mladenom Vojičićem Tifom, to se kod nas u Sarajevu kaže “papci” – kaže on.

Goran Bregović nije želeo da komentariše prozivke bivšeg prijatelja, ali je Alen prokomentarisao prozivke bivšeg prijatelja.

– Takve izjave su ogledalo čoveka. Ja Željku želim sve najbolje. Ružno je to što je rekao i žalosno je što naši klinci to čitaju. U njegovim rečima ima gorčine, ali ja ne bih uzvraćao jer nisam takav tip. Može on da priča šta hoće jer vlada demokratija, pa svako može da lupa šta god poželi. Možda će neko shvatiti njegove izjave ozbiljno, možda kao provokaciju. Mene nisu dotakle – rekao je Alen.