Stefan Kapičić: Zvezde su mi se posložile, borba od deset godina se isplatila

Povezane vesti



Srpski glumac Stefan Kapičić stigao je u Beograd pravo sa američke premijere “Dedpula 2”, i pričao o Kolosusu, ostvarenju holivudskog sna, i ulozi u jednoj od najgledanijih serija u Americi!

Šta je tebi donelo i koliko ti je značilo celokupno iskustvo rada na jednom Marvelovom filmu?

-Sad mi se duplira taj ceo osećaj, s obzirom na to sam već u drugom delu i bogami imam još dva filma za redom, tako da će se učetvorostručiti za sad kako stoje stvari. Međutim, na ovo pitanje mi je teško da odgovorim i opišem tu vrstu osećanja jer sam onaj strastveni ljubitelj i manijak za stripove. Od kada znam za sebe, u svetu stripa sam i moje najveće dečje ljubavi su uvek bile strip i film. Spojiti ta dva i biti deo toga, i biti superheroj, za tog malog Stefana koji se nekada ‘tresao’ kada izađe novi strip, zaista je kao Oskar. To je ostvarenje jednog sna nakon deset godina u Americi. Otvorilo mi je milijardu vrata, imam te Komik-konove po kojima idem i gde upoznajem sve žive legende stripa, filma i televizije. Mislim da su mi se nekako posložile zvezde, i da me je neko čuo, i tu moju istinsku ljubav neka snaga je osetila, Bog ili kako god ko to doživljavao. Borba od deset godina mi se isplatila.

A post shared by Stefan Kapicic (@stefankapicic) on May 15, 2018 at 9:26am PDT

Kakav je osećaj bio kada si prvi put otišao na Komik-kon i našao se pred fanovima koji hrle ka tebi?

-Imao sam stravičnu tremu, jer ja sam jedan od tih ljudi i znam kako se oni osećaju, pa kada vidim da neko meni prilazi i da se trese, traži moju sliku i autogram, potpuno ga razumem, jer sam isti takav i ja. Često pare koje zaradim na tim Komik-konovima bukvalno tamo i ostavim kupujući nove stripove i druge stvari. To je sve jedno fantastično iskustvo i to je nešto što mene kao stripadžiju čini sretnim. Drago mi je što vidim da i ovde klinci prepoznaju kulturu stripa. Kad sam ovde stigao i išao Knez Mihailovom, klinci koji prate sve te stvari su mi vikali: ‘Kolosuse!’ Strip filmovi dominiraju sada blagajnama i to je nešto na šta smo dugo čekali i ostvaruje se. Ja sam deo tog talasa i tumačim jednog od legendarnih X Mena – Kolosusa. Osećaj je prelep, baš je poseban. Evo i sad pokušavam da to objasnim i zamuckujem, jer nemam reči da to sve dovoljno dobro opišem.

A post shared by Stefan Kapicic (@stefankapicic) on May 15, 2018 at 4:48am PDT

Stefan je u prvom “Dedpulu” davao glas Kolosusu, pa nas je zanimalo kako je izgledao njegov boravak na setu i dinamika snimanja.

-U prvom delu sam davao glas i bio malo u CGI-u, a sad sam u drugom delu radio sve što se tiče specijalnih efekata, osim što sam naravno imao svog kaskadera za neke scene. Često idem na set i radim sve što treba tamo da se uradi. Međutim, pošto je to sve CGI, onda se sve te scene posle prenose u studio na ‘grin skrin’ gde imamo ogromnu platformu koja je kao pozorišna scena, i naravno da tu uvek bude Rajan i ljudi koji su u sceni, i onda radimo sve te iste stvari ponovo zbog mene i specijalnih efekata. Oni svi imaju pauze, jer se menjaju, a ja radim po osam, devet sati i dosta je teško i zahtevno, ali u isto vreme i predivno jer rezultat posle bude neverovatan.

Šta je to što čini “Dedpul” drugačijim?

-Rad na ‘Dedpulu’ je jedna vesela i predivna atmosfera, a to možete videti i na mom Instagramu ili gde god. Mi smo kao jedna familija, i to ne govorim onako olako kao većina kada to kaže, nego mi fakat jesmo. Napravili smo nešto što je svetski fenomen koji je zaradio već milijardu dolara, i ima nastavak koji će sve po svemu sudeći biti bolji od prvog dela. ‘Dedpul’ nosi tu pozitivu koja ljudima fali. Nakon dugo vremena se pojavio film koji će vas maksimalno zabaviti. I ono najbitnije – ničim nije ograničen, ni najmanje. To je ta prednost koju ima ‘Dedpul’ i koja je na samom početku bila mač sa dve oštrice, ali definitivno je pobedio u svakom smislu i moram da kažem da su fanovi Dedpula najluđi koje sam ja video u svom životu. On nema barijere – i psuje, i vređa, politički je nekorektan, ima krvi do kolena… A, opet je sve to nekako ‘dedpulovski’, nije odvratno.

Nedavno je objavljeno da ćeš biti deo nove sezon serije “Better Call Saul” (spinof serije “Breaking Bad”). Kako je do toga došlo i da li možeš da kažeš nešto više o liku kojeg ćeš tumačiti?

-Nisam ni znao da će ‘Hollywood Reporter’ objaviti priču o tome. ‘AMC’ kao televizija i ‘Sony’ kao studio koji stoje iza ‘Better Call Saul’ i ‘Breaking Bad’ su užasno striktni i oni su dali dozvolu da se to objavi zbog pomame oko ‘Dedpula’, ali naravno, dobio sam naznaku da mogu da kažem samo da moj lik nije jedna epizoda, već će se više pojavljivati. Užasno je specifična priča, jer se ‘Better Call Saul’ lagano približava vremenu ‘Breaking Bad’. Kao što sam rekao, meni je ‘Dedpul’ otvorio vrata, jer za audicije za tako ozbiljne stvari morate imati neke vredne projekte iza sebe – ne puštaju ni na audiciju svakoga. Kada sam završio audiciju, bio sam zadovoljan kako sam uradio, ali sam bio u fazonu da neću proći. Onda me je pozvao moj menadžer i saopštio mi da sam dobio ulogu u toj prestižnoj seriji.

A post shared by Stefan Kapicic (@stefankapicic) on Dec 14, 2017 at 6:30pm PST



Koliko je za tebe, kao glumca s našeg područja, bio teži put probijanja u Holivudu i da li si nailazio na određene predrasude zbog toga odakle si?

-U Holivud sam otišao pre deset godina, pa sam se zbog određenih kriza vraćao i u Hrvatsku, i u Srbiju, a onda me je za Ameriku vratio prvi deo ‘Dedpula’. Ali, znaš kako, Amerika se sada užasno otvara prema strancima. Možete primetiti u većini serija i filmova koji se rade da je većina glumačke ekipe rodom van Amerike. Nekada smo stavljani u kutiju gde ako smo iz Istočne Evrope, bićemo samo Rusi. Zanimljivo je da za ‘Better Call Saul’ ne igram Rusa! Mnogi će to verovatno pomisliti, da igram Rusa teroristu, ali ne. Preokrenule su se stvari generalno. Danas za Rusa teroristu mogu da uzmu američke glumce, tako da više to nije merilo, da vas angažuju na osnovu onoga odakle ste. I Kolosus je Rus superheroj, ali zadnjih nekoliko uloga koje sam radio, to su bili Nemci, Grk, Italijan, razumete već. Amerikanca već teško, jer je to specifičan akcenat, ali eto, Britanci njima dosta uzimaju uloge u poslednje vreme.

Iako je teško porediti, šta bi ti izdvojio kao glavnu razliku u radu na filmovima u Srbiji i Americi?

-Pa, finansijski aspekat pre svega. Kada su u pitanju glumci, ne, jer mi u Srbiji, uopšte i u regionu, imamo fantastične glumce. Razlika je isključivo u finansijama. Mi smo kao prvi ‘Dedpul’ bili mali film koji je imao budžet, 60 miliona. Znate šta je 60 miliona? A, to je za njih mali film. U Srbiji se skače od sreće ako dobijete milion za film. Takođe, filmovi su posao u Americi. Vi imate redove ispred bioskopa i rasprodate karte toliko unapred. Kod nas piraterija uništava to s jedne strane, ljudi čekaju na pirate, ne idu u bioskope. To je jedna od stvari koja nam ubija verovanje da će u našim bioskopima film zaraditi neke pare. Nadam se da će se to promeniti, jer smo mi jedan ogroman potencijal, ali možda smo u nekim stvarima sami sebi problem -rekao je glumac za mondo.