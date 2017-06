Stefan Đurić Rasta uskoro postaje otac, a ovaj skandal mu nikako nije trebao

Poznati reper Stefan Đurić Rasta, koji je u braku sa pevačicom Anom Nikolić, i koji za koji dan treba da postane otac, našao se u centru skandala koji je sam izazvao na snimanju emisije “Ja imam talenat”, u kojoj sa suprugom sedi u žiriju.

Kako navode drugi mediji, on je u pauzi snimanja zapalio džoint koji mu je neko doneo na scenu (?), ne obazirući se na ostale članove žirrija, kao ni na takmičare koji su uglavnom deca.

Danica Maksimović i Srđan Todorović nisu videli ovaj sporni momenat i smatraju da nije njihovo da komentarišu ponašanje nekoga ko ima 28 godina i vrlo dobro zna šta radi, te je i svestan svojih postupaka u javnosti.

– Smatram da kao čovek koji ima 28 godina odlično zna šta radi i da ako je to radio, ide samo njemu na štetu. Glupo je da bilo šta komentarišem jer je to njegova stvar. Nisam ga video da puši džoint ni u jednom trenutku, tako da ne mogu ništa više da vam kažem – rekao je Srđan Todorović za “Blic”.

Danica se ogradila od bilo kakvog komentarisanja nečega što nije videla, bez obzira na novinarske tvrdnje:

– Ne komentarišem takve stvari, to nije moj posao. Nemojte da me pitate ništa takvo, u životu nikada ne komentarišem lični život bilo koga. To nije moja stvar šta on uzima, bila sam tamo drugim povodom, profesionalno sam komentarisala takmičenje – rekla je glumica u izjavi za Blic.

Novinari pomenutog izdanja su pozvali i Rastinu majku Slađanu, tražeći komentar na sinovljevo ponašanje:

– Pobogu, pozovite ga pa pitajte to što vas zanima. Govorimo o samostalnom čoveku koji ima 28 godina. Pa zamislite da neko, nekim slučajem, uznemirava vašu majku pitanjima o vašim postupcima – bila je kategorična gospođa Đurić koja, kao i suprug Drago, radi kao profesor na Filozofskom fakultetu.

Da li je ovaj incident koji se pretvorio u skandal slučajna “greška” koju je Rasta napravio ili je pak priča malo drugačija? Da li je možda ovo izrežirana priča, pošto je opštepoznato da su reperi “problematčni”, da su skloni uživanju u nedozvoljenim supstancama… A sve zarad podizanja tenzije pred finale ovog šou programa?

Kako god bilo, on je idol mladima koji ga slušaju i prate, te ovakva vrsta skandala, bilo izrežiranog ili slučajnog, posebno uz činjenicu da uskoro postaje otac, mu nikako nije bila potrebna.