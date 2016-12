Šta to veoma važno ima da objavi Ana Ivanović?

Ana Ivanović je juče najavila da će u sredu u 19 sati objaviti “nešto važno”.

Ona je pozvala svoje prijatelje i fanove da prate njen Fejsbuk profil u to vreme i saznaju važnu vest.

– Dragi moji i pristalice, molim vas, posetite moju Fejsbuk stranicu u 19.00, na kojoj ću podeliti nešto važno sa vama – napisala je Ana na Tviteru.

Ugledni britanski list “Gardijan” piše da će Ana Ivanović najverovatnije objaviti da završava tenisku karijeru.

Tokom 2016. Ana je zabeležila svega 15 pobeda, a tokom sezone se mučila i sa povredama, mada se nedavno vratila treninzima i najavila da će igrati u sledeće godine.

Naravno, mnogi se nadaju da će Ana objaviti nešto sasvim drugo, da ona i njen suprug Bastijan Švajnštajger očekuju prinovu.

My dear fans & supporters. Pls tune in to my Facebook page tomorrow at 6pm UK time, where I’ll be sharing something important with you live. pic.twitter.com/qRwf16kw4a

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) December 27, 2016