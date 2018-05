Srđan Predojević: Maštam o danu kada ću odlučiti da je vreme da radim iza kamera

Novo lice Prve televizije Srđan Predojević, koji radnim danima vodi Jutarnji program sa Jovanom Joksimović, otkriva da je sasvim slučajno počeo da se bavi novinarstvom.

– Video sam oglas na jednoj lokalnoj televiziji da su potrebna TV lica. Kao i svakom čoveku od dvadeset godina, bio mi je potreban novac. Smatrao sam da je lakše bilo to raditi kao honoraran posao nego neke druge, možda fizički teže poslove. Prijavio sam se i odmah su me primili. Veoma su me ljubazno dočekali, pa sam pomislio da sam iz nekog razloga predodređen za ovo ili da su oni prepoznali nešto u meni što nisam znao da imam. U stvari, bio sam jedini muškarac koji se prijavio, a njima je bio neophodan muški voditelj. To je bilo moje prvo televizijsko iskustvo gde sam spoznao da je ovo jedan zaista lep posao i zahvaljujući činjenici da sam veoma brzo ušao na ta mala televizijska vrata. U našem poslu nema slučajnosti, ne računam nikada na faktor sreće. Bez dobre pripreme nema kvalitetne realizacije bilo koje emisije. I generalno govoreći, bez rada, studiranja, ulaganja u sebe u svakom smislu, nema kvaliteta i napretka – priča Srđan Predojević za “Blic TV magazin” i otkriva šta je kupio od svog prvog honorara.

– “Levis 501”. Cela naša generacija maštala je o tim farmerkama. Bilo je prestižno imati 501 i tačno u onoj boji koja danas više ne postoji. Čini mi se da nema više takvog teksasa, a ovo zvuči kao kad nam naše babe i dede pričaju kako je nešto bilo lepo u njihovo vreme… Moja generacija je nosila te 501, običnu belu majicu i starke, to je bilo nešto što mora da se ima. Svi smo se tako oblačili i u tome smo se prijatno osećali. Tako i ja svojoj deci pokušavam da prenesem taj stil oblačenja koji ne mora da nosi nikakav naziv brenda nego da bude prijatna i udobna garderoba primerena godinama, odnosno đačkim danima.

Na pitanje da li mu je sedam srećan broj, s obzirom na to da na sedam godina menja posao, Srđan odgovara da zapravo ima dva srećna broja: 7 i 13.

– Primetio sam za broj sedam da mi je srećan po promeni posla na upravo toliko godina, a na sestrin rođendan, 13. – moj je najsrećniji dan. Sve što zamislim nekako mi se tada i ostvari. Verovatno se tog dana po prirodi stvari i ja dobro osećam, pa to dalje utiče na pozitivan tok stvari.

Godinama je radio i iza i ispred kamera, ali kako godine odmiču, sve mu je izazovniji i prihvatljiviji posao iza kamera.

– Maštam o danu kada ću sebi da naredim, odnosno da prepoznam taj momenat da je došlo vreme da radim iza kamera. To je potpuno prirodno stanje stvari u smislu godina i smene generacija – smatra Srđan.