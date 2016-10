Srbiju će na Evroviziji predstavljati Saša Kovačević?



Saša Kovačević mogao bi da bude naredni predstavnik naše zemlje na takmičenju za “Pesmu Evrovizije”.

Iako se još uvek ne zna šta Radio-televizija Srbije namerava da uradi u predstojećoj evrovizijskoj sezoni, kao jedan od kandidata za predstavnika spominje se Saša Kovačević.

Mnogi fanovi Evrovizije iz Srbije oduševljeni su ovom idejom, a ona se dopala i samom pevaču.

– Nisam upućen da je do sad pravljena neka selekcija ko bi mogao biti, ako vi kažete, drago mi je da to čujem… Lepo je predstavljati svoju zemlju – kaže Saša, a prenosi blic.rs.

On u dosadašnjoj biografiji nema upisano nijedno delo usko povezano sa Evrosongom, ali ga fanovi vide kao idealnog kandidata iz više razloga.

Pre svega, jer se radi o kompletnom umetniku, bez tabloidne reputacije, izgrađene karijere, kao i jer pored atraktivnog izgleda poseduje i kvalitetan vokal, sam piše i komponuje, a definitivno bi svojim šarmom zaveo dobar deo ženske i muške populacije.

Saša je neko ko se ne libi uloge evrovizijskog predstavnika, festivali i takmičenja mu nisu strani, kao ni pevanje na engleskom jeziku. Podsetimo, on je u oktobru 2013. objavio pravi potencijalni evrovizijski hit “Nothing But The Faith”.