Sonja Vuksanović: Aca je Viktorijin tata i u toj ulozi je solidan i vrlo dobar

Sonja Vuksanović, koja uskoro slavi rođendan, otkrila je zašto posle kraha braka nije vratila svoje devojačko prezime Višnjić.

– I dalje sam Vuksanović, dok se moj muž ne smiluje da mi da razvod, šalim se. To ću budem još jedno vreme iz tehničkih razloga, zbog Viktorije kada putujemo. Sofijin pasoš me odavno ne zanima. A malo je nezgodno tri prezimena na pasošima – otkrila je Sonja, koja je dodala da je Lukas veoma dobar otac.

– Aca je Viktorijin tata i u toj ulozi je solidan i vrlo dobar. A mi zbog nje moramo da budemo u civilizovanim odnosima – rekla je i osvrnula se na Viktoriju koja je dosta povukla na oca.

– Viktorija je povukla na tatu, ne voli da joj neko dira kosu, da je pere redovno, ali ona je još mala. Ona voli da se sama spremi za vrtić. Vrlo je kreativna, crta, pravi od gline – opisala je svoju mezimicu.

Sonja je progovorila i o natpisima u medijima i kako je uspela da sebe i decu zaštiti od toga.

– Ne osvrćem se na napise medija vezano za mene i decu, izdigle smo se tako što nismo deo toga, ne pratimo kod kuće to. Bila sam deo toga svojom voljom dosta godina, što ne znači da ne mogu izaći iz toga kada hoću, kao što sam uradila. Jedan brak je iza mene, drugi brak, mnogo ljudi se razvodi, a nisu popraćeni ovakvim nus pojavama. Bitno je s kim se razvodite, sad ako neko želi da od svega napravi cirkus, to nisu moji majmuni, kako se to kaže, nisam deo toga i to ne prihvataljam i nastavljam ja dalje – rekla je Sonja u Premijeri.