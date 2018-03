Sofija Rajović: Zaljubljujem u to kako se neko ophodi prema meni, kako me gleda, sluša

Povezane vesti



Sofija Rajović sve je oduševila ulogom kućne pomoćnice Cece u seriji “Istine i laži” koja se emituje na TV “Prva”. Ona sada otkriva koliko je slična ulozi koju tumači.

– Teško je dobiti do tridesete godine uloge koje se dosta razlikuju jedna od druge. Igrala sam likove od besne tinejdžerke, zavodnice koja pravi pometnju, preplašene devojke u horor filmu koju ubijaju, preko duhovite kućne pomoćnice do dramske scene gde sam vezana i isprebijana. Ne postoji veći kompliment za mene kao glumicu od toga da me režiseri biraju za tako raznovrsne uloge. To i jeste veličina glume, da možete da igrate sve. Uglavnom se režiseri opredeljuju za sigurnog glumca koji dominira u nekom žanru. Moj san je bio da pokažem svoje umeće na svim poljima i čini mi se da mi dobro ide zasad, ali ima tu još mnogo uloga da se odigra da bih rekla da sam definitivno jako ponosna i srećna – rekla je Sofija.

Ceca koju glumi je neko koga je teško osvojiti. Međutim, pala je na šarm mlađeg muškarca. Na pitanje da li je tako i u privatnom životu i da li ima problem sa razlikom u godinama, Sofija kaže: – Nemam problema sa razlikom u godinama. Ja se zaljubljujem u to kako se neko ophodi prema meni, kako me gleda, sluša.

Ona je progovorila i šta ceni u životu, pa i kod muškarca.

– Muškarac koji me voli i moj mir me čine srećnom i zadovoljnom ženom – ističe Sofija, a na pitanje preko čega u životu nikada ne bi prešla, dvoumi se:

– Život nas često demantuje i onda kada pomislimo da više nikada nećemo, desi nam se da ponovimo tako nešto, ali ne podnosim laži i kašnjenje. Na bespotrebne laži sam posebno alergična, a ako neko kasni, onda ne ceni ni mene ni moje vreme – priznaje Sofija.