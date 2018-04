Sofija Milošević: Zašto je to čudno, manekenka koja čita knjige?

Tokom odrastanja u Beogradu, najuspešnija srpska manekenka u svetu Sofija Milošević prošla je kroz teško detinjstvo jer je trpela vršnjačko zlostavljanje.

Ni dvadeset godina kasnije nije zaboravila trenutke kada je na velikom odmoru i za vreme časova slušala dobacivanja svojih vršnjaka.

– Da, mene su stalno u školi zlostavljali zbog toga što sam bila drugačija. Bile su brojne uvrede na račun toga što sam mršava i pevali su mi pesmice o tome. Zato sam morala da budem štreber, jer ni na jedan drugi način nisam mogla da privučem pažnju. To je jako loša stvar. Meni je to bila trauma u prvom trenutku, a potom sam shvatila da je to iskustvo i da tako mogu da naučim kako sebe da branim i budem jača. Svako je drugačiji i ne može svako da izađe sa tim – priseća se Sofija za “Blic” i dodaje:

– Kada vidite da deca u školi vrše nasilje nad drugom decom, sutra isti ti kada porastu vršiće nasilje nad ženom ili članovima porodice. To je jedan veliki problem u društvu koji je zapostavljen – objašnjava manekenka koja je zbog poslovnih obaveza posetila rodni grad. Dok njene koleginice na društvene mreže postavljaju šminku, hranu i zanimljive fotografije sa putovanja, Miloševićeva objavljuje knjige koje čita.

– Pre neki dan čula sam komentar: “Ona se samo fotografiše pored knjiga”. Ne želim da ih razočaram, ali zaista čitam. U osnovnoj školi sam bila vukovac, tokom srednje odličan đak, a posle i student. Ima jedna anegdota iz mog detinjstva kada sam slagala mamu da ne mogu da idem u školu jer me boli stomak. A u stvari je tada izašla knjiga “Hari Poter” i za dan sam je pročitala celu. Baš volim knjige. Zašto je to čudno, manekenka koja čita knjige? Pitala bih te koji šalju takve poruke i komentarišu da li su knjige zabranjene za određene profesije i ljude? – pita se manekenka.

Da bi se uverili da li zaista čita sve knjige koje objavi, pitali su je šta je poslednje pročitala i tražili joj zaključak knjige.

– Mešu Selimovića, “Tvrđava”. Zanimljivo je rekao da ako prihvatimo da će nas uvek ljudi prevariti malo ili više, da ćemo onda biti u miru sami sa sobom – kao iz topa je odgovorila Sofija, a potom se osvrnula na komentare da nije pametna:

– Volim kada me potcene, to mi je zanimljivije nego da neko misli drugačije pa da ga razočaram. Ljudi su puni loših predrasuda koje zasnivaju na nekim nebitnim stvarima – kaže mankenka koja je pre nekoliko nedelja šetala na reviji jednog poznatog brenda u Moskvi.

Sofija je već dve godine u ljubavnoj vezi sa fudbalerom Ademom Ljajićem, ali za brak nema trenutno vremena.

– Ne kajem se što sam majčinstvo zapostavila. Učili su me da budem samostalna i da ne zavisim ni od koga. Oduvek sam želela da radim i da stvorim sama sve u životu. Isto tako smatram da ne treba ulaziti u brak i praviti decu ako niste u potpunosti zreli. Ne mislim da sam sada zrela za brak, nisam koncentrisana na to i mislim da još mnogo stvari imam da uradim u životu – poručuje manekenka.