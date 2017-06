Sofija Milošević: Plačući sam dolazila kući jer su me deca ismevala

Sofija Milošević je jedna od naših najlepših i najuspešnijih manekenki a njen seksepil nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Međutim, ona je otkrila da to nije bilo uvek tako i da je tokom školovanja patila jer su je dece ismevala zbog fizičkog izgleda.

– U osnovnoj školi sam fizički užasno izgledala, ličila sam na ružno pače. Nisam bila nešto lepa i bila sam premršava. Nisam imala grudi, bila sam ravna kao daska. Deca su mi se podsmevala na račun izgleda i to me je pogađalo – bila je iskrena Sofija i dodala da je zbog toga mnogo patila.

– Sećam se da sam plačući dolazila kući, bilo je nepodnošljivo. Međutim, brzo me je to prošlo. Vremenom sam ojačala i naučila da se branim, zbog čega mi je drago. To mi je došlo kao neka životna škola – rekla je manekenka i otkrila da se većina tih ljudi koji su joj se podsmevali danas dive njenom izgledu.

– Ne znam da li su me videli poslednjih godina, ali čula sam da im se sad dopada moj izgled (smeh). Nikome ne uzimam ništa za zlo. Nije me sramota da pričam o tome jer je to važno za svu decu koja prolaze kroz slične situacije – završava lepa manekenka za Kurir.