Sofija Milošević o ljubavi i poslu: Za mene je emotivna ispunjenost mač sa dve oštrice

Povezane vesti



Model Sofija Milošević nedavno je ostvarila svoj poslovni san, kada je postala jedno od zaštitnih lica američkog brenda “Guess”. Zanosnu plavušu, koja s pravom nosi epitet jedne od najlepših Srpkinja, za ovu kampanju fotografisao je jedan od najčuvenijih umetnika u svojoj branši, Yu Tsai, a velikom uspehu prethodio je period stagnacije i preispitivanja, kroz koji je Sofija prošla tokom prethodnog perioda.

– Prošle godine napravila sam veliku pauzu u poslu, pa gotovo i da nisam radila. Posle sedam godina života u Njujorku nastupilo je prezasićenje i bio mi je potreban odmor. Zahvaljujući tom iskustvu sada znam kako želim da nastavim karijeru i gde vidim sebe u budućnosti. Definitivno se osećam jače, imam potrebu da radim što više, a nadam se da će i rezultati doći. Oduvek sam želela da budem samostalna i tome ću uvek stremiti – počinje priču Sofija, koja tvrdi da je kampanja za “Guess” jedan od važnih poslova na njenom putu uspeha.

A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on May 3, 2017 at 5:55am PDT





– Biti “Guess“ devojka u mom poslu je veoma bitno jer brend ima dugu i jaku tradiciju. Smatraju se velikim komercijalnim klijentom, a ja želim da karijeru usmerim upravo ka komercijali. Osim toga, ovim poslom ostvarila sam svoj veliki san jer sam još kao devojcica često gledala slike modela na njihovim reklamama i bila hipnotisana lepotom. Sve su imale dugačku plavu kosu, uvek su se smejale i delovale su nestvarno lepo. To je uvek bio brend koji je naglašavao i slavio lepotu žena, a to je ono što mi se oduvek sviđalo.

Atraktivna Beograđanka kaže da se odlično zabavljala tokom snimanja kampanje:

– Bila mi je velika čast da radim sa tako velikim fotografom kao što je Yu Tsai. Kao svi uspešni ljudi, on je veoma prizemna i prijatna osoba sa odličnim smislom za humor, pa je fotografisanje proteklo u krajnje veseloj atmosferi. Sve to mi je pomoglo da budem opuštena, a kao rezultat rada nastale su prelepe fotografije.

U skladu sa promenama za koje se odlučila, Sofija se iz Njujorka preselila u Los Anđeles, gde je početkom godine potpisala ugovor sa agencijom “Freedom”. Novo tržište veoma joj je zanimljivo, kao i život na novoj adresi.

– Nikada nisam radila na tom tržištu, koje je potpuno drugačije od njujorškog, a s obzirom na to da mi najbolji prijatelj živi u Los Anđelesu, imam odlično društvo u slobodno vreme – tvrdi Miloševićeva, koja je početkom godine napravila još jedan iskorak, donevši odluku da se fotografiše za američko izdanje magazina “Playboy”. – To je magazin koji nosi reputaciju iz vremena kada se za njega slikala obnažena Pamela Anderson i mnoge druge slavne žene. Međutim, taj časopis nedavno je potpuno promenio koncept, pa njegove stranice više ne krase seksi plavuše sa velikim grudima, već top-modeli sa kojima se rade modne fotografije. Naslovnice su, takođe, potpuno drugačije, a zbog svega toga pristala sam da se fotografišem za taj čuveni magazin. Slikala sam se sa veoma uspešnim i meni vrlo dragim fotografom Nikolasom Rutzenom. Pre saradnje, on je dolazio na sastanke u moju agenciju, gde smo razgovarali o fotografijama, ali i o tome kako će se taj korak odraziti na moju dalju karijeru. Smatram da editorijal koji je objavljen nije neukusan, a cilj nam je bio da predstavljam devojku iz komšiluka.

Sofija Milošević iskreno: Nekada sam bila ružno pače i predmet podsmeha

A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on May 3, 2017 at 5:58am PDT

Dvadesetšestogodišnja manekenka tvrdi da novi poslovni angažmani nisu mnogo uticali na njen privatni život, ali i da od bliskih ljudi dobija veliku podršku. Taj “vetar u leđa” joj je najvažniji, jer i sama daje podstrek svim bliskim ljudima.

– Jedino što se promenilo je da u poslednjih devet meseci dolazim u Beograd samo na tri ili četiri dana, što nije dovoljno da vidim sve drage ljude, posebno što veći deo vremena želim da provedem sa mamom i bratom jer mi je porodica najbitnija. Kada je reč o mojoj vezi koja funkcioniše na daljinu, jeste teško u smislu nedostajanja, ali u isto vreme veoma mi je važno da radim na svojoj karijeri jer me to čini srećnom i ispunjenom, a samo tako mogu da budem dobra i drugoj osobi. Moj dečko to razume i ja sam mu veoma zahvalna na tome – objašnjava Sofija, koja će uskoro obeležiti drugu godišnjicu veze sa fudbalerom “Torina” Ademom Ljajićem.

Iako je uspešni par često razdvojen, navikli su na život ispunjen dinamikom, ali i iskrenim emocijama.



– Ne mogu da kažem da smo pronašli savršenu formulu funkcionisanja, jer bi to značilo da među nama nema svađe ni polemike. Smatram da su rasprave konstruktivne za odnos jer jedino tako on može da se menja nabolje. Imamo jedan ustaljeni ritam koji nas ispunjava, mada sam oduvek mislila da rutina zamara. Smatram da je veoma bitno i poverenje koje izgradite u toku veze, kao i međusobno poštovanje. Ako je prisutna i velika doza ljubavi, nema velikih izazova osim osećanja usamljenosti kada niste sa voljenom osobom – iskrena je dugonoga plavuša, koja priznaje da ljubav ne utiče uvek podsticajno na njen posao. – Za mene je emotivna ispunjenost mač sa dve oštrice. S jedne strane, veoma mi je bitna emotivna stabilnost, ali sam definitivno u poslu borbenija kada sam sama, i, rekla bih, da tada postižem bolje rezultate. Kada sam u vezi, postajem emotivnija.

A post shared by SofijaMilo (@sofijamilo) on Apr 24, 2017 at 2:16am PDT

Zanosna manekenka priznaje da joj prija status jedne od najlepših Srpkinja, kao i seks simbola koji je proteklih godina izgradila:

– Svakoj ženi prijaju komplimenti, a ja se uvek obradujem kad pročitam takve epitete ispred svog imena, jer je moj posao usko povezan sa mojim izgledom. Ipak, smatram da je važno naglasiti da je najbitnije ono što čini naš karakter. Videla sam toliko lepih žena, “ružnih” iznutra, i mnogo onih manje lepih koje su se meni činile najlepše na svetu zbog energije kojom su zračile. I danas, kada je izgled toliko prenaglašen i kada svi žele da budu najlepši, fizička lepota je u stvari najmanje bitna.