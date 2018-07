Sofija Milošević: Nikada ne bih proveravala Ademov telefon, vodim se izrekom “ko želi da nađe, naći će”

Plavokosa lepotica Sofija Milošević otkriva da u njenoj vezi sa Ademom Ljajićem nema mesta ljubomori.

Seksepilna manekenka za kojom uzdišu mnogi muškarci priznaje da ne voli da svom partneru, zagleda u telefon, a ne bi volela ni da to on radi njoj.

– Nikada ne bih proveravala Ademov telefon. Vodim se onom izrekom “ko želi da nađe, naći će”. Ja ne gledam i ne bih volela da on meni gleda u telefon. Ja sam osoba koja voli ljude, veoma sam topla prema svima. Najboljim prijateljima u poruci napišem “volim te”. To su sve osetljive stvari i kada čitaš nešto, to možeš pogrešno da protumačiš. Iskreno ne bih volela i poručujem mu ovim putem javno: “Nemoj da mi gledaš u telefon” (smeh).

Sofija je u grad izašla u veoma kratkoj haljini, a na pitanje da li partner uživa što pored sebe ima tako zgodnu devojku ili ipak ume da pridikuje zbog oblačenja, te da li ju je video pre nego što je izašla iz kuće, Sofija kaže:

– Adem još nije video moje izdanje, čekam da se javi. U toku je svetsko prvenstvo i on prati svaku utakmicu. Slike ću mu poslati telefonom, pa ćemo videti kako će reagovati.

Iako važi za jednu od najzgodnijih dama kod nas, dogodi se situacija da i o sebi pročita negativan komentar. Ipak, priznaje da je takve stvari danas, za razliku od slučajeva u prošlosti, ne dotiču. – Čitala sam svojevremeno maliciozne komentare o sebi. Uvek kažem da razumem ljudske slabosti, da razumem kada nekome smetam ili kada misli da ja možda ne zaslužujem nešto što posedujem. Uvek kažem da razumem ljubomoru kod ljudi i ne osuđujem to nikada – iskrena je Sofija Milošević.

Proverili su u kojim momentima primećuje ljubomoru kod ljudi.

– Primećujem ljubomoru i mislim da je najviše zbog izgleda, jer ja iskreno ništa drugo i ne potenciram. Izgled je moj posao i to je ono što ja prodajem – iskrena je manekenka.

Podsetimo, Sofija je u više navrata priznala da su je u prošlosti zvali “ružno pače”, te da je zbog toga imala problem u pubertetu.

– Mnogi su mi se podsmevali zbog fizičkog izgleda, a ja sam plakala danima – rekla je Sofija svojevremeno.