Snežana Đurišić: Stavljam botoks u čelo jednom godišnje

Pevačica Snežana Đurišić (58) izgleda odlično , a sada je otkrila ko joj je saveznik u borbi protiv starenja. Iako se njene koleginice stide i ne žele da priznaju da su tražile usluge plastičnog hirurga, pevačica otkriva da ona to čini jednom godišnje.

– Ako primetim da mi smetaju godine na licu, tražiću neku kremu protiv starenja. Botoks stavljam samo u čelo, i to jednom godišnje. Mrštim se mnogo dok pričam i pravim grimase, pa mi se stvaraju te bore, koje su prilično ružne, a da se ne bi širile, rešila sam da preživim iglu za botoks – iskrena je Snežana za Kurir.

Legendarna pevačica vodi računa da zadrži umerenost.

– Volim da imam grimasu, ne treba izgledati kao voštana figura, mislim da je to bezveze – kaže pevačica.

Snežana je okružena koleginicama koje su ispeglale lice u toj meri da izgledaju kao lutke.

– Mnoge su to uradile, a ako je to ono što one vole, ja nemam ništa protiv – zaključuje Đurišićka.

Snežana ne misli da je mala korekcija botoksom ključna za njen mladolik izgled, već je zahvalna genetici. Pevačica, koja je nedavno napunila 58 godina, lepotu je nasledila od majke Dare (75).