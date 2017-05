Snežana Divac o usvojenoj ćerki: Ljubav je apsolutno ista, samo je na drugi način ušla u našu porodicu

Povezane vesti



Usvojenje deteta je čin plemenitog karaktera. Dugotrajna i komplikovana procedura, mnoge parove demorališe već na samom početku. Interesantan je podatak da mnogo više ljudi čeka da usvoji dete, nego što ima dece koja čekaju roditelje.

Snežana Divac i njeg suprug, košarkaš Vlade Divac, posle dvojice bioloških sinova Matije i Luke, odlučili su pre 19 godina da usvoje devojčicu Petru.

Snežana kaže da je oduvek u sebi imala želju da se kao majka ostvari i kroz usvajanje. Petra je oduvek znala da je usvojena jer to nije ništa loše.

Snežana Divac: Sve što roditelj daje detetu, sigurno će mu se u potpunosti vratiti



-Ona je samo na drugi način ušla u našu porodicu. Ljubav je apsolutno ista. To je isto kad rađaš drugo dete pa se plašiš da ga nećeš voleti kao prvo. Ona je imala tri, četiri godine kad sam joj rekla. Kod nas je došla prijateljica koja je dojila bebu i Petra me je pitala da li sam je dojila. Rekla sam joj da nisam. Onda me je pitala da li sam dojila Luku i Matiju, rekla sam da jesam. Ptala me je zašto nisam nju. Rekla sam joj: ‘Zato što te ja nisam rodila’. Davala sam joj odgovore u odnosu na njena pitanja, rekla je u emisiji “150 minuta”.

Snežana kaže da se trudila da sa svojom decom uvek bude 100 odsto iskrena. Samim procesom usvajanja i stručnošću ljudi je oduševljena. Kaže da je trenutna praksa da deca do usvajanja budu u hraniteljskim porodicama humana.