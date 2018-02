Snežana Dakić: Udala bih se samo ako bi to drastično popravilo kvalitet mog života

Povezane vesti



“Transfer” Snežane Dakić sa “Ženske” na “Happy” televiziju proteklih nedelja bila je jedna od najviše komentarisanih vesti, kako u medijima, tako i u neobaveznom ćaskanju. Karijeru koja traje dve i po decenije poznata voditeljka koncipirala je na autorskim emisijama, a sada se posvetila potpuno drugačijem sadržaju, karakterističnom za Jutarnji program. U razgovoru za magazin “Hello!” Snežana nam je pojasnila njen trenutni poslovni status i zaokret u profesionalnom angažmanu, a susret sa elokventnom i uvek pomalo intrigantnom sagovornicom iskoristili smo da porazgovaramo o braku, roditeljstvu, muško-ženskim odnosima… Imajući u vidu da se dva dana ranije vratila sa Jahorine, gde je sa ćerkom Laurom bila na zimovanju, pitali smo je da li je to ritual koji je u njenom životu uobičajen u ovo doba godine.

– Laura i ja svake zime odlazimo u neki obližnji ski-centar, pri čemu se trudimo da izbegnemo dugotrajno i naporno putovanje. Ove godine izbor je pao na Jahorinu. Budući da sam pre mesec dana počela da radim na televiziji “Happy”, smatrala sam da nije pravi momenat da idem na odmor, tako da sam od sebe bukvalno “ukrala” nekoliko dana kako detetu ne bih uskratila uživanje u zimskim radostima.

Da li pod zimovanjem podrazumevate ispijanje kafe sa društvom na hotelskoj terasi ili aktivno bavljenje sportom?

– Na zimovanje idem pre svega zbog fizičke aktivnosti. I Laura i ja uživamo u skijanju. S druge strane, nisam od onih koji samo zato što su uplatili odmor, na moru ili planini, misle da u potpunosti moraju da iskoriste sve mogućnosti koje im se pružaju, pa ujutru porane kako ne bi “izgubili” dan. Pratim svoj bioritam. Obavezno skijam, ali ne izostajem ni sa kafe ili kuvanog vina, pa i sa večernje zabave ako je upriličena.

“Zdravko ljubi poznatu voditeljku” naslov je teksta koji su, uz vašu fotografiju sa Zdravkom Čolićem, koja je nastala na Jahorini, objavili portali.

A post shared by Snezana Dakic (@snezanadakic) on Jan 26, 2018 at 9:59am PST

– Predložila sam Zdravku da uradimo selfi, a on me je poljubio u obraz i rekao: “Objavi ovo”. Pretpostavila sam da će portali, ako objave sliku, dodati neki provokativan naslov, jer to je ono što privlači publiku. Odavno sam se navikla na takvo stanje stvari, a verovatno i čitaoci, svesni da su tekst, naslov i propratna slika često u disharmoniji.

Od pre mesec dana gledamo vas u vikend Jutarnjem programu televizije „Happy“. Da li taj angažman znači i prekid vaše saradnje sa „Ženskom“ televizijom?

– “Ženska” televizija je, da se tako izrazim, moje čedo. Ja sam je krstila tim imenom. Bilo bi mi teško, pa i žao, da je u potpunosti napustim, tim pre što tamo uređujem i vodim dve emisije. Angažman na televiziji “Happy” je nešto sasvim drugačije, a budući da je reč o kablovskom programu i nacionalnoj frekvenciji nema ni govora o konkurenciji.

Vašu dosadašnju karijeru obeležile su autorske emisije. Odakle ovaj zaokret? Jeste li se umorili od toga da veći deo posla nosite na svojim leđima?

– Iskrena da budem, jesam. Teško je dvadeset pet godina opstati na televiziji i konstantno biti originalan i drugačiji. Osim toga, “potrošila” sam skoro sve autentične i zanimljive sagovornike, adekvatne za “lifestyle” program. Osetila sam potrebu da se posvetim drugim temama i drugačijem tipu sagovornika. Suština mog trenutnog rada je društveno-koristan program, baziran na svakodnevnim aktuelnostima. Nije jednostavno, ima dosta posla, ali dok mogu hendlovaću na oba polja.

Da li je u današnje vreme, da bismo živeli „kao sav normalan svet“, nužno da radimo bar dva posla?

– To je neminovnost. Ili, ako se radi jedan posao, da to bude “od jutra do sutra”. Da se zadržim na meni bliskom okruženju: glumci su sve češće angažovani kao voditelji, voditelji se bave i pevanjem, novinarke pišu knjige ili rade na dve-tri televizije. To, ipak, ne može da bude dugoročno rešenje. Potrebno je da se čovek dogovori sa sobom, da sebi odredi neki razuman rok koliko može da izdrži takav tempo.

Koji rok ste vi sebi dali?

– Pokušaću da u narednih šest meseci postavim neke osnove u skladu sa idejama koje imam, a onda ćemo videti da li sistem može da me prati, i obratno. Spremna sam da idem iz jedne krajnosti u drugu. Može da se desi da mi pukne film, pa da odlučim da izađem iz televizijske hiperprodukcije i počnem da pišem knjige, koje me ionako čekaju. Nije isključeno da neko vreme živim bez prihoda, dok ne počnem da izdajem bestselere, a onda neka me se čuvaju moje omiljene književnice Jelena Bačić i Vesna Dedić. (smeh)

Kada ste, pre nego što ste počeli da vodite Jutarnji program, poslednji put ustali u cik zore?

– Kad je Laura bila beba, jer sam morala da je dojim. Istini za volju, sedam sati nije prerano. Mnogi ljudi u to doba počinju da se spremaju za uobičajene aktivnosti, a verujem da im je lakše kad vide da je neko kao što smo ja ili Jovana i Srđan u to doba već na nogama i čavrlja. Pružamo podršku našim sugrađanima da lakše podnesu ova mračna i maglovita zimska jutra, koja više liče na noć. Nedavno sam se u emisiji našalila na svoj račun. Nosila sam neku crnu haljinicu, a izbor garderobe opravdala sam rečima da sam se probudila po mraku, zbog čega sam imala utisak da sam malo odremala pre večernjeg izlaska i obukla sam se kao da sam pošla u grad.

U eri u kojoj se veći deo televizijskog programa zasniva na rijalitijima u kojima se, mahom, takmiče starlete vi ste otvoreno poručili da za njih neće biti mesta u vašoj emisiji.

– Portali vole bombastične naslove, a ja stvarno nikad nisam “oplela” po starletama. Uopšte mi ne smeta da one nastave da savesno obavljaju svoju ulogu u rijaliti-programima i van njih. Međutim, smatram da publika od mene očekuje drugačiji i ozbiljniji sadržaj, priželjkuje da reč dam ljudima koji nisu u centru medijske pažnje, a imaju šta da kažu. U tom kontekstu sam izjavila da u svoje emisije neću zvati starlete. Mada, ako se uklope u temu, možda se i predomislim.

A post shared by Snezana Dakic (@snezanadakic) on Oct 15, 2017 at 10:06am PDT

Imate li komentar na reči Jelene Tinske koja vas je optužila za mobing na „Ženskoj“ televiziji?

– Jeleni Tinskoj sam samo pomogla u životu. Omogućila sam joj da radi samostalnu emisiju, onako kako ona misli da treba. Ali, Tinska ima iskrivljenu sliku svog mesta u sopstvenom životu, a kamoli u poslovom okruženju ili u javnosti. Čudno je da se nije žalila dok je radila, nego tek kad je dobila otkaz. I to ne od mene, nego od novog menadžmenta. Sad, na snazi mog imena, skreće pažnju na sebe. Providno i besmisleno.

Znate li da prva rečenica o vama na „Vikipediji“ glasi: “Snežana Dakić, poznata i kao Snežana Dakić-Mikić”? Kako vam to zvuči?

– Zabavno. Hajde da kažemo da sam poznata i po jednom i po drugom prezimenu, mada, činjenica je da su me i u vreme dok sam bila u braku i dok sam zvanično imala dva prezimena mnogi potpisivali samo devojačkim. U dokumentima sam i dalje Dakić-Mikić. Smatrala sam da je tako praktičnije jer imam dete koje se preziva Mikić. Namera nam je da obiđemo zemaljsku kuglu, a ovo je jedan od načina da olakšamo sebi ispunjenje te želje tako što nećemo dovoditi carinike u dilemu.

Da li je indiskretno da pitamo u kavim ste odnosima sa bivšim suprugom? On se nedavno ponovo oženio, po treći put.

– U korektnim, ali volela bih da razgovaramo o mojoj sadašnjosti i budućnosti.

Ako zanemarimo prethodno iskustvo i okrenemo se budućnosti, kakav je vaš stav o braku?

– Brak je, prema mom mišljenju, prevaziđena institucija. Slogan “za sva vremena” vezuje se za generaciju mojih roditelja, a kod mlađih naraštaja nije zaživeo. Današnje žene imaju sopstveni integritet, profesionalno su ostvarene i mogu da žive nezavisno. S druge strane, nestale su tradicionalne uloge, u braku se više ne snalaze ni muškarci ni žene, i zato je sve više razvoda. Možda će ovo što ću reći zvučati radikalno, ali budućnost porodice je u tome da dvoje prijatelja dobiju dete i unapred se dogovore kako će se starati o njemu. Ljubav sve pokvari, jer vuče posesivnost, ljubomoru, pa i osvetoljubivost. Malo je brakova koji su se okončali srećnim razvodom. Malo je bivših partnera koji su posle svega ostali u dobrim odnosima. Drugim rečima, ne verujem u brak za sva vremena. Možda ću drugačije misliti kad se udam oko šezdesete godine, ako se udam. Brak pod stare dane mi je prihvatljiva opcija.

A post shared by Snezana Dakic (@snezanadakic) on Dec 4, 2017 at 9:50am PST



Kada govorite ozbiljno, onda kada tvrdite da ste spremni za ozbiljnu vezu ili kada kažete da uživate u svojoj slobodi?

– Sada potpuno razumem žene koje tvrde da je najbolje kada emotivni partneri žive na različitim adresama. Stvarno ne mogu da zamislim situaciju da živim sa nekim ko ima ili nema decu, da ja imam dete, da imamo neke obaveze, da moramo da dolazimo kući u određeno vreme. U ovom trenutku nijedna vrsta konvencije ne bi mi odgovarala. Dala sam sebi za pravo da u ovoj fazi života dosta radim, ali i da se maksimalno posvetim detetu, sebi i ljudima koje izaberem.

Nedavno ste izjavili da su muškarci ponovo počeli da vam prilaze. Da li to znači da je bilo perioda kada vam se nisu udvarali?

– Dok sam bila u braku niko mi nije prilazio, niti sam tako nešto priželjkivala. Videlo se da sam na privatnom planu srećna. Posle razvoda čeznula sam za novom ljubavlju, ali nije se desila. Verujem da će svaka žena koja se razvela razumeti o čemu govorim. Na kraju, da li ste čuli za muškarca koji se razveo, a da prethodno nije našao drugu ženu? Možda tako nešto postoji, ali na nivou statističke greške. S vremenom sam zaključila da mi nije potrebna potvrda kroz ljubav i posvećivanje od strane muškarca. Štaviše, mislim da bi me to opterećivalo. Možda će zvučati proračunato, ali ja sam već nekoliko decenija uspešna osoba. Udala bih se samo ako bi to “dramatično” popravilo kvalitet mog život, ali s obzirom da živim vrlo lepo, nema potrebe da bilo šta menjam.

Kako izgleda vaša svakodnevica koju delite sa ćerkom?

– Ona je velika devojčica, uskoro će napuniti dvanaest godina. Ima svoja interesovanja i ne traži da neprekidno sedim pored nje kad sam kod kuće. Trenutno prati neke strane serije koje vole njeni vršnjaci, nekad ih pogledamo zajedno, a s tim u vezi primećujem da je napredovala sa engleskim jezikom. Družimo se sa mojim prijateljicama koje imaju decu, ja se viđam sa roditeljima njenih drugova i drugarica iz škole, često idemo na izlete, uživamo u putovanjima. Na pragu je puberteta i ima potrebu da se osami u svojoj sobi, što ja poštujem.

Trudite li se da joj ispunite sve želje ili postoji i “ne” koje ne ostavlja prostor za diskusiju?

– Imam utisak da je refleksna reakcija svakog roditelja da, kada mu dete nešto zatraži, učini sve da mu udovolji. Ja Lauri uvek objasnim da ću za nju uraditi sve što je u mojoj moći, ne zato što je to moja obaveza, već iz ljubavi prema njoj, ali tražim da toga bude svesna. Naravno, dešava se i da je odbijem. Srećom, realna je u zahtevima, pa ne traži nemoguće. U poslednje vreme najviše se sporimo oko toga što sve češće želi da ostane budna do kasno u noć.

Pre četiri godine zdravlje, pa i život, bili su vam ozbiljno ugroženi. Da li vas je ta epizoda na neki način promenila?

– Sve zdravstvene probleme koji nemaju veze sa krvotokom i mozgom sada doživljavam kao običnu kijavicu. Niti se brinem, niti se sekiram. Pre nekoliko meseci imala sam manju hiruršku intervenciju u opštoj anesteziji, na koju sam otišla bez premišljanja, dok bi se neko drugi psihički pripremao šest meseci. Jedino čega se treba plašiti su neizlečive bolesti i zato je važno redovno ići na preglede i živeti što zdravije. Nisam ušla u hipohondriju.

Kao vitka i negovana žena zaslužujete komplimente za fizički izgled. Smeta li vam kada mediji, uz konstatacije tog tipa, dodaju i “za njene godine”?

– Bogu hvala, zadovoljna sam svojim izgledom i kako se osećam, a osećam se kao da mi je deset godina manje. Nemam tu vrstu sujete. Ko nema šta drugo da mi zameri, spočitava mi godine.

Često ste na meti kritike. Kako se nosite sa mišljenjem javnog mnjenja?

– Slobodno mogu da kažem da je 99 odsto komentara na mom profilu na “Instagramu” pozitivnog sadržaja, a sve koji imaju neke bezobrazne ili zle opaske blokiram. Nema potrebe da im priređujem duševnu bol tako što ću im dopustiti da prate moj život i da mi zavide.