Snežana Dakić potresnom porukom podsetila na najteži period u životu!

Srecan Bozic!!! Hristos se rodi 🌺💝🍀🏡💃😇🏆👏 danas slavim drugi rodjendan, jer sam pre tacno tri godine na Bozic imala uspesnu operaciju i zauvek iza sebe ostavila najteza tri meseca svog zivota prepuna straha ,neizvesnosti i opasnosti po zivot i zdravlje. Hvala Bogu i Dr Chapotu, ali i Dr Anki Mitrasinovic, Dr Radaku, Dr Marku Ercegovcu, Dr Jefticu… vise se nicega ne plasim… ali i cuvam zdravlje💝❤️💝❤️💝❤️

A photo posted by Snezana Dakic (@snezanadakic) on Jan 6, 2017 at 4:58pm PST