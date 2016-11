Snežana Dakić: Dizajneri treba da se plaše moje modne linije

Posle niza nelagodnosti, zdravstvenih, privatnih i poslovnih, Snežana Dakić konačno je, kaže, stala na noge. Život joj je ponovo obojen dinamikom, kreativno se izražava u televizijskoj i modnoj sferi, posvećena je desetogodišnjoj kćerki Lauri. Do potpunog zadovoljstva deli je zreo i ispunjen muškarac koji je neće tretirati kao privatnu svojinu. Zadovoljna što je surovo društvo iz kategorije “riba” još nije prebacilo u kategoriju “baba”, četrdesetsedmogodišnja voditeljka, odnedavno i dizajnerka, smatra da bi ljubav bila dobar začin njenoj napokon sređenoj svakodnevici.

Prilikom nedavnog boravka u Londonu požalili ste se kako odolevate šopingu jer je sve skupo. “Udarila kriza”, “Ograničen budžet na život u trendu”, neki su od duhovitih naslova koji su pratili vaše reči.

– London je jedan od mojih omiljenih gradova, a kako je veoma skup, obnavljanje garderobe preporučujem samo krajem januara i krajem juna, kada su velika sniženja. Ovog puta tamo sam bila službeno, ali morala sam da utvrdim šta je u trendu. Obišla sam sve skupe radnje kako bih videla šta su poznati kreatori “izbacili” za jesen i zimu. Odatle nekoliko fotografija iz “Gučija”, “Luja Vitona” i “Diora”. Očarala me atmosfera, a pošto šoping ume da iscrpljuje, dobro mi je došla kafica kod “Gučija” u Old Bond stritu, pa sam taj trenutak zabeležila za Instagram, aludirajući na čuveni film “Doručak kod Tifanija” i “Živanšijevu” muzu Odri Hepbern. Kod mene je sve višeznačno i puno informacija. Na kraju krajeva, ozbiljan pristup izveštavanju o modi svojevremeno me je i svrstao u sam vrh modnog novinarstva, a moju emisiju “U trendu” održao pune dve decenije. Danas je drugačije, pa sam to preslikala na Instagram, jedinu društvenu mrežu na kojoj sam aktivna. Naravno, tu je i “Ženska TV”.

Jeste li u svom tom haosu našli vremena da popijete čaj sa dobrom prijateljicom Marijanom Mateus?

– Čaj u pet sjajna je engleska navika, i to ne bilo koji, već crni, budući da on, poput kafe, razbuđuje. Zato se i pije predveče, kada se menja pritisak, pa nam se spava. Sa Marijanom sam snimila interesantnu emisiju za “Žensku TV” povodom prezentacije kaputa koje dizajnira, u poznatom londonskom hotelu “Westbury”. Ujedno, proslavile smo njen rođendan, pa je baš bilo lepo. U duhu mog nekadašnjeg poslovanja, spojila sam posao i zadovoljstvo. Čitavu deceniju pre nego što sam zasnovala porodicu živela sam baš tako. Obilazila sam nedelje mode, filmske festivale i promocije, i svugde sam bila dobro umrežena i imala društvo. Srećna sam što ponovo sve češće putujem i snimam jer mi je ćerka porasla, a “Ženska TV” stala na noge. U prilici sam da povremeno odsustvujem, a da ništa ne trpi, ni porodica, ni posao.

O čemu uz kafu, u ovom slučaju čaj, obično razgovarate sa drugaricama? Imate li tipične “Seks i grad” momente?

– Ja sam još devedesetih živela tako raznovrstan i ispunjen devojački život. Bila sam uspešna na televiziji, dobro sam zarađivala, često putovala, imala ulaz na najbolja mesta u zemlji i inostranstvu, vozila sam dobar auto, kupila stan, moderno se oblačila, nosila sam luksuzne satove i firmirane tašne, družila se sa kreativnim ljudima, imala divne drugarice širom sveta. Danas, posle niza nelagodnosti, zdravstvenih, privatnih i poslovnih, mogu reći da sam se vratila na noge i ponovo izgradila svoju mrežu. Radim posao koji mi pričinjava veliko zadovoljstvo, imam misiju, u mogućnosti sam da se razvijam i usavršavam. Nasuprot tome, obavila sam najvažniju životnu ulogu – majka sam divne desetogodišnje ćerke, koja će me sigurno nadmašiti u elokvenciji, talentu i lepoti. Nego, da se vratim na vaše pitanje. Izlasci sa ženskim društvom veoma su mi inspirativni, jedino što mi sada ne treba “Sex and the City” momenat sa muškarcima. U ovoj zemlji oni su veoma nesigurni, slabog kvaliteta, nedozreli i neozbiljni. Pronaći paket “lep, zgodan, pametan i uspešan”, a da nije reč o geju, maminom sinu, oženjenom muškarcu ili serijskom poligamisti, verujte mi, šanse su na nivou statističke greške. Šablon je obično takav da su ili uzdržani, ogrezli u taktiziranju, odlaganju i skloni glupim dečjim igrama tvrđenja pazara ili su direktni i eksplicitni, pa bi odmah da te svedu na objekat, jer jedino tako imaju hrabrosti da se sa tobom nose. Da te spuste na bazičnu dimenziju.

Delujete prilično razočarano, na momente čak ostrašćeno.

– Ni najmanje, samo sam realna. Ja sam zrela žena i interesuju me isključivo takvi odnosi – zreli. Biće da tražim previše.

Šta konkretno?

– Zrelog i stabilnog muškarca. Ako je moguće, da nije zapušten, zadrigao i podebeo. Izlaske sam svela na minimum, jer me uznemiravaju glasna muzika i zadimljeni lokali, u kojima ne možeš da razgovaraš, a nisi za ples. U kojima se muškarci, ušukani u svoje čopore, drže podalje od žena, jer jedino u grupi imaju hrabrosti da se prikazuju. Takvi ne stupaju ni u kakav kontakt sa ženama. Naročito ne sa poznatom ženom. Sve dok se dobro ne napiju, oko tri noću, ali ja sam do tada već u carstvu snova. Naslušala sam se, za ove dve godine, koliko sam slobodna, raznih besmislenih teorija o ženama i vezama, a sve ih zapravo plete muška nesigurnost.

Kako ste krenuli, o muško-ženskim odnosima komotno možete da napišete knjigu, ovo već prelazi okvire intervjua.

– Ako ne knjigu, bar kolumnu, ako ne budem imala preča posla. O tome sam razmišljala i pre udaje, da napišem knjigu o svim svojim pogrešnim udvaračima i kandidatima. Svima onima kojima je nešto falilo da se plasiraju u superfinale, mada su bili “najpoželjnije srpske neženje”. Međutim, dozlogrdilo mi je da se bavim vezofobičarima, maminim sinovima, hipohondrima, narcisoidnim egocentricima, nesigurnim luzerima i ostalim kategorijama savremenih srpskih muškaraca u tranziciji.

“Snežana Dakić zavodi Engleze”, “Hrvate pali kad pričam srpski”… Sudeći po novinskim napisima, dinamika u ljubavnom životu vam ne manjka.

– Lepo je uveriti se da si i u srednjim godinama privlačan suprotnom polu, u periodu kada se žene iz kategorije “riba” uglavnom prebacuju u kategoriju “baba”, ali meni dokazivanje zaista nije potrebno.

Dobro izgledate, poznati ste, finansijski nezavisni, slobodni. Nemoguće je da vas muškarci ne opsedaju.

– To što sam po parametrima svog uspeha i statusa na top-listi “poželjnih udavača” čak me udaljava od mogućeg “princa”. Današnji muškarac, ako je iole na mom nivou, dakle, uspešan i realizovan, voli da mu je žena privatna svojina i da zavisi od njega. Zato je samostalnim devojkama i ženama teško da pronađu sebi ravnog ili, ne daj Bože, jačeg partnera. Nije da mi manjka pažnja muškaraca, ali to su uglavnom mlađi momci, tridesetogodišnjaci, a poznato je da oni samo žele da se zabave.

Šta vas u četrdeset sedmoj još može uzbuditi, zaintrigirati ili zadiviti?

– Kao što već rekoh, potreban mi je neko ozbiljan, posvećen i promišljen, nikako nezasiti dečko, mada su oni i zgodni i seksi. Ali šta ja imam od toga? Da ga zadenem za šešir ili za rever? Neka, hvala. Ne vapim za vezom, niti negde žurim. Dobra sam sama sa sobom. Život mi je raznovrstan, majka sam, sama se izdržavam, imam dosta posla, ali i vremena za dete i odmor. Ako mi se desi ljubav, sigurno je neću oterati, bio bi to lep začin.

Dakle, život je lep i kada si singl?

– Mogu reći čak sjajan. Treba uživati u tim fazama života, a one se nekad dešavaju i s razmacima od čitave decenije. Svako od nas ima samo ovaj vremenski trenutak. Bilo da je u njemu sa dvadeset, četrdeset ili šezdeset. Život je lep uvek, samo budite zdravi i živite u sadašnjosti. Ne opterećujte se prošlošću i ne brinite preterano o budućnosti.

Vaša poslovna sadašnjost, pored rada na “Ženskoj TV”, ogleda se i u sferi modnog dizajna.

– Još daleke 1997. godine razmišljala sam o modnoj liniji “U trendu”. U to vreme moja emisije zaista je bila “bum”, često sam putovala, brzo živela, dok je ekonomija bila takva da nisam nalazila dovoljno smisla u modnoj proizvodnji. Ali, evo, to se dogodilo dve decenije kasnije. Konačno sam zrela za tu priču, a skockale su se i tržišne prilike. Modne linije “U trendu by Snežana Dakić” za veleprodaju “Relux” i “PPG for Senžana Dakić” za moloprodaju “Pro Piu Grande” predstaviću na manifestacijama Serbia Fashion Week u Novom Sadu i Mercedes-Benz Montenegro Fashion Week u Crnoj Gori. Reč je o kolekciji po meri našeg standarda, a u duhu multinacionalnih brendova koji drmaju tržištem širom sveta. Osmislila sam komercijalnu, kvalitetnu i pristupačnu konfekciju koja pokriva dnevne, večernje, poslovne i “casual” prilike, serije su male, tako da ne preti opasnost od uniformisanosti.

Školovani dizajneri s podsmehom, čak gađenjem, gledaju na sve veći broj “kolega”, vrbovanih sa svih strana, osim sa univerziteta.

– Razumem dizajnere koji su zavidni i s pakošću gledaju na moju modnu liniju. I treba da se plaše. Jače sam ime i u stilskom, i u medijskom, i u marketinškom smislu, dok su moje kreacije za modne kuće sa kojima sarađujem pristupačne i dostupne srpskom standardu, tako da ću ih sigurno pobediti. Ko gubi ima pravo da se ljuti.