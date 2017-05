Slobodan Vasić ne želi polunage starlete: Neka se jave stabilne, porodične, moralne devojke!

Pevač Slobodan Vasić je odlučio da kao javna ličnost i neko ko svojom profesijom, pojavom i muzikom, kao i spotovima koje stvara, učini nešto i povuče sve druge kolege sa javne scene da krenu u menjanje svakodnevice u Srbiji, gde je golotinjja postala sasvim normalna i uobičajena stvar, a zanimanje “starleta”, profitabilnije od bilo kog drugog stečenog kroz obrazovanje.

Pevač je na Fejsbuku objavio zanimljiv “oglas” kojim traži devojke za snimanje spota, ali ovoga puta nisu pozvane starlete, devojke lakog morala… vć devojke i žene koje moraju da ispunjavaju određene uslove:“stabilne, fakultetski obrazovane, uspešne, porodične, moralne devojke, čije će te osobine doći do izražaja kroz spot”.

Vasić je ovaj svoj potez napravio zbog budućih generacija, ali i zbog Srbije i zbog dece.

Ovo je njegov post koji vam prenosimo u celini:

– Dragi prijatelji, fanovi, kolege – svako od nas, javnih ličnosti, na neki način je uzor mladima i promoter određenih društvenih vrednosti. Poslednjih godina, kao “vrednosti” se nameću prostakluk, vulgarna golotinja, lake žene, droge, prostitucija kao javna tajna i iste se tumače kao prihvatljiv obrazac ponašanja. Mi ne samo da to nismo sprečili, nego smo tome aktivno i doprinosili. U ovoj zemlji i u ovom društvu, rastu i naša deca – naša je obaveza da sutra oni budu ispravni, a ne devijantni i poremećeni ljudi i da znaju šta je moral, a ne šta su “morali”. Osećam obavezu da ime i ugled, kao pevač i javna ličnost, iskoristim kako bi se ne samo borio protiv takvih pojava, već i dao primer i doprinos onoj čestitoj Srbiji u koju verujemo i u kojoj želimo da naša deca rastu. Zato Vas obaveštavam da ja, Slobodan Vasić, tražim deset devojaka za spot za moj novi singl – međutim, ne tražim polugole ili gotovo gole silikonske lutke, one lakog morala ili one čije se “usluge” naplaćuju na sat vremena. Kroz spot, želim da pošaljem poruku o kojoj govorim: tražim stabilne, fakultetski obrazovane, uspešne, porodične, moralne devojke, čije će te osobine doći do izražaja kroz spot. Želim njih, kao model i kao putokaz da pokažem Srbiji i da ih promovišem kroz društvene mreže, preko medija i na sve druge načine. Toliko mogu, toliko moram, zbog Srbije i zbog dece. Devojke molim da prijave šalju na spotsvasic@gmail.com.

Verujemo da će ipak pronaći odgovarjuće akterke za svoj spot i da će ovo možda postati novi trend…