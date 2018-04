Slobodan Šarenac: Imam dovoljno vremena za porodicu, sve je stvar dobre organizacije





Slobodan Šarenac, čuveni sportski komentator specijalizovan za košarku, neočekivano je zamenio Žiku Nikolića kao voditelj kultne “Šarenice” na RTS. Za naš dodatak Šarenac objašnjava kako se snašao u novoj ulozi, ko mu je pružio podršku u novom poslu, ali otkriva i neke tajne iz porodičnog života sa suprugom, čuvenom košarkašicom Anđelijom Arbutinom i njihove dve ćerke…

Šta je bilo presudno da te izaberu za novog voditelja “Šarenice”, tvoje prezime ili nešto drugo?

– To pitanje je za rukovodstvo RTS-a koje je donelo odluku da mi ponudi vođenje “Šarenice”. Ako neko veruje da je moje prezime bilo presudno, ne bih da ga uveravamo u druge stvari i kvarimo mu teoriju, ali svakako da je ovo “iznenađenje” urodilo plodom.

Da li si imao tremu kad si saznao da ćeš voditi emisiju koja se emituje uživo i koja je vrlo zahtevan format?

– Nisam imao tremu. Radio sam za ovih 28 godina na televiziji puno emisija koje su išle uživo, tako da problema nije bilo. “Šarenica” jeste segment programa koji je nov za mene, a publika će reći kako sam se snašao.

Koliko ti koleginica Ana Babić pomaže tokom rada, odnosno imate li neke svoje tajne signale kojima se dogovarate?

– Ana je odlična. Radila je do sada u Jutarnjem programu, koji je po nekim stvarima sličan “Šarenici”. Treba nam malo vremena da se uigramo do kraja, a za sada sve to ide vrlo dobro. Signale nemamo, ne trebaju nam, dovoljno smo glasni oboje, tako da se odlično čujemo

U studiju često deluje da vlada haos, kako se kontroliše tolika količina gostiju na jednom mestu i poštuje utvrđeni redosled pojavljivanja pred kamerama, ako ga uopšte ima?

– Naravno da postoji redosled za sve, pa i za samu emisiju. Haosa nema, a u kontroli učestvuje celokupna ekipa koja radi “Šarenicu”. Ana i ja smo samo lica koja su ispred cele ekipe koja radi najveći deo posla oko emisije i radi ga sjajno.

Da li ti, iskreno, nakon “Šarenice” sportski prenosi deluju kao pravo opuštanje?

– Sve ima svoje dobre strane. Svaki deo programa nosi sa sobom draž ovog posla. “Šarenica” je nova stvar za mene, a sa sportskih prenosa sam preneo pripremu i spremanje, kako za sadržaj tako i za goste.

Kako si supruzi saopštio da ćeš voditi “Šarenicu” i kako je ona reagovala?

– Razgovarali smo kada sam dobio ponudu da budem voditelj ove emisije. Razgovaramo o svim stvarima u životu, pa naravno i o ovome što je donelo prilično promena u našim životima. Na kraju sam sam doneo odluku.

Šta ti kažu ćerke, da li će sada biti popularnije u školi pošto je tata svakog vikenda na televiziji i glasom i stasom?

– Drugari u školi su pitali da li je to istina i da li će ostati isto ime emisije, ali ništa više od toga. Njima je ta “zabava” kratko trajala, a tako i treba da bude jer moj posao ne treba da ih opterećuje. Tata im je dugo na televiziji, tako da su na neke stvari navikle.

Pošto si porodičan čovek, smeta li ti što sada vikendom moraš da radiš umesto da budeš sa porodicom?



– Imam dovoljno vremena za porodicu i sve je stvar dobre organizacije. I moje tri imaju svoje obaveze, a zajedno stignemo sve da uskladimo.

Rekao si da bi voleo da te publika pamti kao voditelja koji je sinonim za košarku. Misliš li da će ti ova nova uloga malo poremetiti te planove?



– Sve u svoje vreme, tako da je ovo novo i za mene i za publiku. Nisam napustio košarku i komentarisanje tako da ćemo se družiti i na taj način.