Slobodan Ćustić: Jelenino nestrpljenje i moja smirenost su odlična kombinacija

Na premijeru predstave “Totovi”, u Beogradskom dramskom pozorištu, Slobodan Ćustić je bio sa sinom Vasilijem. Dok su mu kao upravniku pozorišta čestitali na uspešnoj premijeri ove nove predstave, pljuštale su i čestitke na prinovi koja stiže na jesen. Naime, supruga Slobodana Ćustića, Jelena, čeka bebu, a porodica je, kako kaže glumac – presrećna.

– Deca stalno pitaju kada će mama da donese bebu! – kaže glumac, i dodaje:

– Večeras je sa mnom Vasilije, najmlađi sin, a od svih je najmlađa Zarija, koja je kod kuće. Vasilije je večeras prvi put sa mnom na premjeri i bilo nam je divno.

Na pitanje da li je danas teško izaći na kraj sa decom, sa odrastanjem i postavljanjem na pravi put, glumac kaže:

– To je veoma lako. Za to treba samo mnogo ljubavi i nimalo sebičnosti. Svi u sebi imamo ljubav, a sebičluk koji se javlja kod ljudi je zapravo samo strah… Osećam se sjajno kao budući tata, po šesti put. Samo se malo plašim da li ću uspeti da se naspavam. Ali, daće Bog da to bude jedina moja briga – kaže Slobodan Ćustić za “Blic” koji je između ostalog često bio tema polemika i zbog velike razlike u godinama između njega i njegove supruge Jelene. Naime, Slobodan Ćustić ima 58, a njegova supruga 35 godina. Glumac kaže da je ta razlika u godinama nebitna i otkriva zašto su on i njegova supruga odlična kombinacija.

– Nemamo problem oko razlike u godinama. Jednostavno, njena duhovnost i intelekt su na mnogo višem nivou nego kod nekih drugih žena njenih godina. A ja opet imam jedno životno iskustvo koje daje neku smirenost. Njeno nestrpljenje i moja smirenost su odlična kombinacija – kaže Slobodan Ćustić, koji u braku sa suprugom Jelenom ima sinove Vasilija, Vida i Tanasija, i ćerku Zariju, a u prethodnom braku dobio je sinove Nikolu (36) i Ljubomira (32).