Sloboda Mićalović o “Nemanjićima”: Bilo je veličanstveno deliti kadar sa kumom Nebojšom

U seriji “Nemanjići” koja će početi da se prikazuje na RTS-u do 17. ferbuara igra Anu Dandolo, suprugu Stefana Prvovenčanog. O novom glumačkom zadatku kao i o značajnom detalju koji je obeležio snimanje serije, Sloboda Mićalović Ćetković govorila je za portal “Žena”

-Želim da se osvrnem i da kažem da mi je najlepše od svega bilo, i to ne zato što naš kum Nebojša više nije sa nama, već zato što sam dugo želela da podelim kadar sa njim. I to se desilo. To je bilo ono najlepše. A deliti kadar sa njim bilo je veličanstveno, rekla je Sloboda.

Konferencija za medije je i počela prikazivanjem scena u kojima Nebojša Glogovac tumači lik Vukana Nemanjića u seriji. Za to vreme u u sali se čula tišina.

-Gledati njega danas bilo je i veličanstveno i tužno, istakla je Sloboda u razgovoru za portal “Žena” i zaplakala.

Pre priče o “kumu Nebojši”, sa glumicom samo pričalo i o njenoj saradnji sa suprugom Vojinom Ćetkovićem, koji u seriji igra njenog supruga Stefana Prvovenčanog (Vojin se danas na konferenciji zahvalio organizatorima što su događaj počeli posvetom Nebojši Glogovcu).

A post shared by 👉Fan by @d.i.j.a.n.a_👈 (@_vojin_cetkovic) on Dec 29, 2017 at 8:34am PST

O ulozi Ane je zatim dodala:

-Jedan moj prijatelj Siniša, koji je psihoterapeut, ima jednu teoriju po kojoj svaki glumac zasluži ulogu svojom pojavom, svojim stavom, životom. Retke su one uloge koje se usudi da vam ih neko da, a da vam one ne pripadaju. Tako da ja verujem da vas svaka uloga pronađe.

Sloboda je naglasila i da će serija podsetiti sve nas na žene u lozi Nemanjića.

-Žene su uvek bile važne, samo što su žene tada bile mudrije. Ana Dandolo je konkretno bila zaslužna za krunisanje Stefana Prvovenčanog. One je unuka mletačkog dužda, dolazi iz moćne zemlje, pa je našoj državi obezbedila krunu koja nam je u tom trenutku toliko bila potrebna, dodala je glumica.

O značaju same serije rekla je sledeće:

-Smatram da je za naš narod ova serija jako važna, mnogo smo zastranili, izgubili smo veru koja nam je potrebna. To što se digla tolika prašina i polemika oko serije, smatram blagoslovom, načinom da se Nemanjići ožive, da ponovo shvatimo ko smo i što bi se reklo da shvatimo da smo Čegovići, od kakvih to ljudi potičemo. Neke nacije nemaju svoju istoriju, moraju da je izmisle, da izmisle svoje heroje. Mi je imamo, naglasila je.

A post shared by Sloboda Mićalović Ćetković (@sloboda.micalovic.fp) on Aug 31, 2017 at 1:57am PDT



Poručila je da je istorijskim činjenicama morao da se da neki oblik i forma kako bi sve bilo i umetnički i gledljivo, i da je scenarista Gordan Mihić uspeo u tome.

Mihić o Glogovcu kao Vukanu

Scenarista Gordan Mihić takođe je istakao važnost lika koji tumači Nebojša Glogovac.

-On je to tako odigrao da ponekad pomislite da ne može bolje. On igra jednu tragičnu ličnost koja je bila predodređena za presto, ali koja je poslušala želju svog oca i poštoovala tu želju sve do očeve smrti. Vukan bio taj koji je pokrenuo bratoubilački rat u kojem je stradalo toliko ljudi. Zamislite sad koliko je bilo teško udariti na brata, kakve su ga misli noću morile. On je lik tog čoveka koji je sve to podneo i uspeo da se pomiri sa bratom maestralno odigrao, rekao nam je Mihić.

Scenarista se osvrnuo i na kritike koje su pratile prikazivanje pilot epizode u novogodišnjoj noći.

-Nisam to komentarisao, ali evo reći ću vama. Računao sam na reakcije kao čovek koji shvata ovaj posao. Normalno je i poslušati primedbe, nešto ispraviti, ali je na društvenim mrežama bilo takvih komentara u kojima je bilo samo zlobe i mržnje ljudi kojima se ništa ne sviđa, onih koji jedva čekaju da skoče za vrat, onih koji su mali ljudi, a žele da učestvuju u tuđem poduhvatu, da budu deo sudbine, da budu oni koji odlučuju.

Mihić je naglasio da veruje da će prikazivanje serije umiriti i takve kritičare, jer ne veruje da ima toliko zlobe koja neće shvatiti veličinu serije.

“Nemanjići” će početi da se prikazuju 17. februara, druga epizoda će se već emitovati 18. februara, a onda će se emitovanje nastaviti svake nedelje. Biće prikazano 13 umesto planiranih 12 epizoda.