Sloboda Mićalović o glumici Nataši Bekvalac: Kroz spotove i pojavu, rekla bih da ima glumačkog dara



Glumica Sloboda Mićalović je nakon pojavljivanja na venecijanskom filmskom festivalu postala glavna tema medija u Srbiji.

Rad sa Emirom Kusturicom na filmu “Na mlečnom putu” doveo je do toga, a njen najveći uspeh je što je zbog saradnje sa njim, uspela da pomeri i sopstvene granice.



Sloboda ističe da je jako ponosna na ceo taj događaj i da se na trenutak osetila kao da je sportista koji je ponosno predstavio našu zemlju u inostranstvu.

Njeno pojavljivanje na crvenom tepihu venecijanskog filmskog festivala u unikatnoj haljini sa posebno napravljenim jelekom doveo je do toga da prisutni čak nauče i njeno ime:

– Svi su uzvikivali “Monika, Monika, Emir, Emir” a onda su naučili i moje ime pa kad sam čula “Sloboda”, ja sam se iznenadila i te fotografijje koje su u tom trenutku nastale su jako smešne”. Ono što joj je najdragocenije od svega jeste rad sa Emirom Kusturicom i način na koji on sarađuje sa glumcima, a to je da ih pusti da sami osete šta i kako treba da urade.



Dok je ona boravila u Veneciji, u Srbiji su njene kolege komentarisale izbor Nataše Bekvalac za glavnu ulogu u mjuziklu “Tajna crne ruke” Ljubiše Ristića:



– I moje kolege vode neke emisije… Ja Natašu Bekvalac ne znam, nikad je nisam videla uživo, ali smatram da je Ljubiša Ristić dobar reditelj i on zna šta radi, tako da hajde da vidimo pa da komentarišemo. Kroz njene spotove i pojavu, ja bih rekla da ona ima glumačkog dara – zaključila je Sloboda za emisiju Exkluziv, prenosi svetplus.com.