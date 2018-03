Sloboda Mićalović: Ako gubim, neka to bude od Monike Beluči (video)

Glumica Sloboda Mićalović gostovala je u jutarnjem programu Prve televizije kod Jovane i Srđana, i tom prilikom otkrila zanimljivost o filmu Na mlečnom putu gde je igrala rame uz rame sa svetskom zvezdom Monikom Beluči.

– Prvobitno je to trebalo da bude jedan mali, kamerni film i onda je Emir krenuo da raspisuje scenario. Trebalo je da igram Monikinu ulogu, ali u jednom trenutku me Emir pozvao i rekao: “Izvini, ali zaista mora onda da igra, nema ko osim nje”. Prvo sam bila malo zbunjena i tužna, ali onda sam rekla “ako gubim, neka to bude od Monike Beluči” – nasmejala se Sloboda.

– Odmah sam se predala, jer je ona, osim toga što je lepa, jedna pametna, srdačna zena i ni u jednom trenutku se nije osetila ta neka ženska sujeta – objasnila je lepa glumica, koju mnogi nazivaju srpskom Monikom Beluči, što njoj i te kako imponuje.