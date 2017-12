Slaven Došlo: Decembarska egzotika na Baliju

Povezane vesti



Kažu da se, kada nešto mnogo želite, čitav univerzum uroti da vam se to i ostvari. Tako bi se otprilike moglo opisati putovanje u Bali, na kojem je Slaven Došlo uživao ove zime. Tokom najhladnijih decembarskih dana stigao je poziv koji je mladi glumac dugo priželjkivao. Zahvaljujući agenciji “Jungle travel” i avio-kompaniji “Quatar Airways” doživeo je tropsku klimu Indonezije, koračao dugim pirinčanim poljima, istraživao tajanstvene džungle i sa ostalim saputnicima u dubokim meditacijama tragao za duhovnim mirom kojim to prostranstvo odiše. Još pod snažnim utiskom, neposredno po dolasku u Beograd, Slaven govori o povratku u balkansku realnost i otkriva čime ga je ova daleka zemlja osvojila.

– Još se privikavam, džet-leg me i dalje drži, što i nije tako loše jer mi je uredio raspored. Sada ležem u deset uveče i budim se u normalno vreme. Trudim se da saberem utiske. Naš domaćin Filip Milosavljević osmislio je dinamičnu turu kroz taj deo sveta i upoznao nas sa znamenitostima i kulturom Balija. Prvi deo putovanja proveo sam bliže obali, u Kuti, a drugi u kontinentalnom delu, na obodu Ubuda. Bio sam smešten u džungli. Doživeti prirodu na takav način bio je nestvaran osećaj. Videli smo sve važnije atrakcije, od vulkana, preko pirinčanih terasa, do hramova, koji se nalaze na svakom koraku. Interesantno je da se svi koriste, ljudi žive u skladu sa religijom i duhovnost se bukvalno oseća u vazduhu. Bali je jedini zadržao hinduizam, dok je ostatak Indonezije muslimanske veroispovesti i zbog toga je ostrvo prava oaza. To je za mene neki izmišljeni svet.

Dok je boravio na čuvenom Ostrvu bogova Slaven je uživao u predivnom pejzažu, ali i relaksaciji, što u prirodi, što u gostoprimstvu lokalnog stanovništva, ali i u dubokoj meditaciji koju je praktikovao.

– Osetio sam neverovatnu energiju i doživeo osećaj potpunog mira. Iako su ljudi izuzetno siromašni, na licu svakog čoveka uvek je osmeh. Srećni su onim što imaju, a žive u uslovima koji su nama u ovom delu sveta nezamislivi. To je za mene bilo nešto genijalno. Zapitaš se kakve mogućnosti mi imamo i koliko smo privilegovani u odnosu na njih, a uprkos tome smo nezadovoljni i stalno pronalazimo nove razloge za bes i tugu. Sreća je zapravo u nama.

Putovanje u Indoneziju doživeo je kao put u drugu dimenziju, u kojoj se suočio i sa egom, doneo neke dragocene zaključke i savladao važne životne lekcije.

– U jednom trenutku zapitate se nije li valjda ovaj život samo skup materijalnih okolnosti. Tada počnete da istražujete. Mene interesuje da saznam više o našem energetskom telu kojim takođe komuniciramo sa svim što nas okružuje. To nas odvoji od ega, distancira od životne trke, želja i potreba. Shvatamo da se one nikada ne završavaju i da ih nikada nećemo sve ispuniti. Onda malo zaćutimo i u tišini oslušnemo šta je zapravo taj svet oko nas, pa osetimo zadovoljstvo samim postojanjem, a ne nečim što moramo da ostvarimo u određenom roku. Zato se malo klonim želja, ali sam, s druge strane, svestan da živimo u materijalnom svetu i da čovek ne može da se izopšti iz zajednice, tako da se trudim da nađem balans. Neke stvari su neminovne, ali neminovno je i da poprimaju drugačiji oblik.

Po povratku u domovinu Slaven se vratio na pozorišnu scenu, na kojoj će godinu privesti kraju, a ukoliko mu raspored dozvoli, praznike će provesti u krugu porodice na severu Bačke, u rodnom Somboru.