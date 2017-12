Slađi Alegro se ostvarila želja: Posle dočeka Nove godine odlazi na trudničko!

Lepa pevačica Slađa Vujičić, pouznatija kao Slađa Alegro, već godinama pokušava da ostvari svoju najveću želju i postane mama.

Ni jednog momenta nije prestala da se nada i da pokušava, nisu je slomile teške situacije, a ovoga puta je njena želja ispunjena: Pevačica je u drugom stanju i sledeće godine ona i njen suprug postaće roditelji.

– Slađa i njen suprug već neko vreme pokušavaju da dobiju dete, a sada im se ta želja konačno ispunila, Ona je u drugom stanju i trenutno nema srećnije osobe od nje – rekao je izvor za “Pink.rs” i dodao:

– Ona je skoro saznala da je trudna, tako da će do Nove godine održati sve zakazane nastupe, a nakon toga odlazi na trudničko.

Slađa je u intervjuu za naš magazin ispričala kako je uspela da ostane pozitivna i nasmejana uprkos nedaćama koje su je zadesile, a koje ni jedna žena ne bi poželela.

– Nijednog trenutka nisam sebi dozvolila da budem “crna” i depresivna. Bolan je to period, teška srca i pomislim i izgovorim da se to dva puta desilo, ali ne dam da mi ta činjenica život pretvori u strah jer on nikome ništa dobro nije doneo. Potrebno je direktno se suočiti sa njim i tako ga pobediti. Moraš da imaš ogromnu podršku partnera, ali da pre svega svojom snagom i voljom rešavaš takve probleme. Ni Zoran ni ja nismo dozvolili da nas obuzme tuga. Zatvorili smo tu stranicu i krenuli dalje. Važno je da smo zdravi, da smo zajedno i sigurna sam da ćemo ve uspešno prebroditi – rekla je Slađa u emotivnom intervjuu za magazin “Hello”.