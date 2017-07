Slađana Milošević: Ljudi su mi govorili najstrašnije pogrdne reči, čupali me za kosu i udarali

Pevačica Slađana Milošević na početku karijere doživljavala je ekstremne i brutalne neprijatnosti koje su joj vrlo često priređivali njeni obožavaoci, a jedna od najšokantnijih situacija bila je kada je njen fan pokušao da se ubije posle koncerta!

– Taj incident bio je u blizini Splita, negde u brdima. Posle nastupa, ekipa je kolima krenula nazad. Međutim, sve vreme su ih pratila dva automobila, preticali su ih, usporavali, zastajkivali. A onda je jedan od ta dva auta namerno preleteo liticu i pao u provaliju! Slađana je naterala svog vozača da zaustavi kola i sama sišla u provaliju i izvukla čoveka iz olupine. Na svu sreću, taj čovek je preživeo, ali je ona to veoma emotivno doživela. Povukla se iz javnosti, nije je bilo nekoliko godina na sceni – kaže izvor blizak rokerki za Pink.rs.

I Slađana Milošević je o tome pričala u jednoj TV emisiji. Tada je objasnila da nije bila pripremljena na takve reakcije ljudi na njenu pojavu, ali da je kasnije shvatila zbog čega se to dešavalo.

– Kad sam se pojavila na sceni, nastala je histerija koja je u trenutku presekla tu letargiju i uspavanost, jer smo predugo živeli pod komunističkom anestezijom. U mom slučaju je sve bilo ekstremno, nije bilo ravnodušnih. Dešavalo mi se da idem ulicom, a ljudi mi govore najstrašnije pogrdne reči, bilo je čak i fizičkih nasrtaja na mene, udaranje, štipanje, čupanje kose. S druge strane, bilo je ljudi koji su me do te mere obožavali da su znali po nekoliko dana da budu ispred mojih vrata i čekaju me, ponekad se to pretvaralo u patologiju – iskrena je bila Miloševićeva, prenosi Blic.