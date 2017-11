Sinovi Lepe Brene imaju tajna imena: Mama je umetnik i želela je da naša imena zvuče drugačije

Sinovi Lepe Brene i Bobe Živojinovića, Stefan i Viktor Živojinović kriju od javnosti svoja puna imena, jer im se ne dopada kako su ih roditelji nazvali na rođenju.

Puno ime Breninog starijeg sina je Stefan Emerald, a mlađeg Viktor Ernest. Bez obzira što im u dokumentima pišu ova imena, oni se nikada u javnosti nisu predstavili pod njima.

Obojica su rođeni u Americi, zbog čega su Brena i Boba odlučili da im daju po dva imena, ne sluteći da će ih njihovi sinovi kriti. Ova saznanja nam je potvrdio i sam Stefan, koji je priznao da mu se ne dopada njegovo puno ime:

– Ta imena nam pišu u dokumentima, ali ja mislim da nema potrebe da ih eksponiramo. Čudna su. Ja sam rođen u Njujorku, a Viktor u Majamiju, i kao svi američki državljani imamo to srednje ime – objašnjava Stefan za HIT.

On priznaje da ne voli da ga zovu Emerald i otkriva da su ga čak i najbliži prijatelji zadirkivali zbog imena.

– Drugovi me zezaju zbog toga kako se zovem. Kada ih nešto iznerviram kažu: “Ajde, Esmeralda, smiri se, opusti se.” Mama mi je dala to ime i jednom sam je pitao: “Što si mi, bre, dala to ime?” – otkriva Brenin naslednik i dodaje da nikada nikome nije priznao kako se zove:

– Nikome se nikada nisam tako predstavio. Zamisli pružim ruku i kažem: “Ćao, ja sam Emerald.” Svi bi me gledali čudno. Iako je to jednako moje ime kao i Stefan, ja ga tako ne doživljavam. Mnogo je neobično. Moji drugovi nikada nisu znali kako se zovem. Mislim da sam i ja postao svestan tog imena tek kada sam napunio osamnaest godina. Znao sam i ranije, ali nisam suštinski bio svestan toga.

Stefan ipak priznaje da je Breni, koja je izabrala ime za njega i Viktora, oprostio što im je dala neobična imena:

– Na kraju sam je razumeo. Ona je umetnik i želela je da naša imena zvuče drugačije. Emerald je jedna prelepa tirkizna boja. Kada na to pomislim, mirim se sa svojim imenom. Lepo mi je ime kada pomislim na boju, ali kada ga preokreneš na zezanje, kad kažeš Esmeralda, onda uopšte nije lepo – priznaje mladi pevač.

Brenin pastorak i Bobin sin iz prvog braka Filip takođe ima dva imena. On se zove Filip Branislav. Stefan otkriva da njegov stariji brat ne mrzi svoje ime zato što je lepo:

– Filip je dobio ime po tatinom tati. Njegovo ime je lepo, lako je njemu.