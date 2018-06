Predivna balada najavljuje novi abum: Severina objavila spot za novi singl “Unapred gotovo”

Povezane vesti



Predivnoj, emotivnoj i jednostavnoj pesmi s neobičnim krajem svoj jedinstveni začin dao je Petar Grašo

Severina je danas tačno u podne na svojoj Facebook stranici objavila videospot za novi singl – ‘Unapred gotovo’. Pesma koja se zasigurno može svrstati među najljepše balade u Severininoj karijeri, najavni je singl nadolazećeg albuma koji će izaći krajem mjeseca, a na Severinu je ostavila poseban utisak:

-Ova pesma nije pisana za mene, ali ona je mene čekala. Ona je predivna, emotivna, jednostavna s neobičnim krajem. Napisao ju je Goran Ratković, kompozitor s kojim dosad nisam sarađivala, ali sam sigurna da je ova pesma tek početak naše saradnje. Tekst je napisala moja mila Marina Tucaković, koja svojim talentom i tekstovima uvek nadmaši samu sebe, a nama nikad ne promaši srčanu aortu. Hvala mom Darku Drinovcu na ovom spotu, ovaj spot sam ja, hvala što me osećaš. Hvala Matiji Vuici i mom Petru Trboviću na divnoj haljini, Dajani Pajkić, Miji Majhenu, Jeleni Balić… I na kraju, želim s vama podeliti sreću što je pevam s mojim prijateljem Petrom Grašom, koji je ovoj pesmi dodao onaj svoj jedinstveni začin koji nema niko. Ovom pesmom proslavljamo punoljetstvo našeg prijateljstva. Uživajte! – Severina.

Kako je, na veliko oduševljenje publike, došlo do ove saradnje, otkrio je Petar Grašo:

-Severina već dugo godina spada u kategoriju mojih najbližih prijateljica s kojom me veže puno divnih momenata i uspomena. Ove godine, kako je i ona kazala, naše prijateljstvo slavi 18-tu godinu. Tokom tih godina ljudi su dolazili, odlazili, menjali lica i strane, a eto mi smo i dalje ostali jednako čistog srca i osmeha jedno prema drugom, a to nije česta pojava u ovom mutnom bazenu koji neki pametniji od mene zovu – estrada. Biti deo njenog puta i uspeha svih ovih godina izuzetno me raduje i kao muzičara i kao njenog prijatelja. Ideja da se pojavim u jednom delu ove pesme i dodam deo svoje emocije nastala je, kao i sve dobre ideje, u kasniji noćni sat nakon par čaša malvazije. Sretan sam što je iz toga izašla pesma koja nije sezonska, već ima sve atribute velike pesme koja će trajati godinama, kao što traje i njena pevačica!’– Petar Grašo.

Pesma ‘Unapred gotovo’ uživo će premijerno biti izvedena u četvrtak, 07. juna, u Zagrebu, na Severininom koncertu povodom otvorenja najvećeg outlet centra u Hrvatskoj – Designer Outlet Croatia.