Severina i Igor Kojić ne gube nadu i ne odustaju od želje za potomstvom

Pop zvezda Severina Kojić potražila je od stručnjaka u Americi pomoć da zatrudni. Ona i njen suprug Igor Kojić već godinama pokušavaju da dobiju bebu, a pevačica se 2016. godine podvrgla i vantelesnoj oplodnji.

Međutim, Severina je imala spontani pobačaj i od tada ne uspeva da ostane u drugom stanju, ali je to nije obeshrabrilo u borbi da postane majka.

U nadi da će se to konačno i desiti, ona i Igor potražili su rešenje za svoj problem na jednoj do najpoznatijih svetskih klinika za plodnost i veštačku oplodnju, koja se nalazi u Los Anđelesu.

– Pošto su očajni što nikako ne mogu da dobiju bebu, Severina i Igor su se obratili privatnoj bolnici u Americi, u kojoj su spas pronašle i mnoge poznate face iz Holivuda. Oni su do ovih stručnjaka došli uz pomoć Igorove sestre Nataše Kojić, koja tamo živi. Spakovali su kofere i otputovali kod nje, kako bi zatim otišli na kliniku na dodatne preglede. Kad završe sve analize, znaće da li će ići na neke terapije ili veštačku oplodnju – otkriva dobro obavešten izvor za Informer.

On dodaje da ovo smatraju jednom od poslednjih šansi da napokon dobiju zajedničko potomstvo, ali da ne gube nadu.

– Teško im je, žele sve da probaju kako bi imali decu, ali su optimisti. S obzirom na to da američka klinika ima visok procenat uspešnosti lečenja neplodnosti, uzdaju se u to. Za apsolutnu sreću im fali samo jedna beba, pa se nadaju da će do kraja godine Seve biti trudna. I njihove porodice su im velika podrška u tome, a Kojićevi ne žale novca na preglede i lekare, samo da uspeju – priča sagovornik pomenutog lista.

Popularna pevačica se, kako bi pomogla telu da ostane u drugom stanju, do sada obraćala različitim stručnjacima za savet. Ona je pribegla i alternativnoj medicini, pa je posećivala homeopatu, ali ni to nije dovelo do trudnoće. Pored toga, ona ide na redovne kontrole kod nutricioniste, s kojim se savetuje u vezi sa pravilnom ishranom.

– Lekar joj je objasnio da je za začeće važno dobro stanje organizma, pa je dobila spisak namirnica koje pozitivno utiču na plodnost kod žene. Uglavnom jede ribu, bareno povrće i sveže voće, a Igor joj se priključio na ovoj dijeti – ističe izvor.