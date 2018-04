Severina: Bilo je i duhovitih situacija u najgorim momentima za jednu ženu (video)

Severina Kojić dobro je nasmejala publiku na sinoćnjem koncertu pod nazivom “Tako mala tako snažna”, koji je održan u splitskom HNK.

Pevačica je tom prilikom ispričala jednu zanimljivost iz svog života, koju do sada niko nije znao:

– Podrška je važna, ja to znam iz svog života. Naime, bilo je situacija koje su baš loše, neću o njima. Ali bilo je duhovitih situacija u najgorim momentima za jednu ženu. Pojavio se neki film, a ja sam još uvek uvjerena da to niko nikad nije gledao. U tim situacijama ljudi uvek pruže podršku, dobila sam hiljade poruka, ali jedna mi je ostala u najjasnijem sećanju. Zove me Arsen Dedić i kaže: ‘Koleginice, ja sam čuo da imate neki film, ali nemate muziku pa se preporučujem – rekla je Severina i dobro nasmejala publiku.

Објава коју дели Hrvoje Krolo (@hrvoje_krolo) дана 8. Апр 2018. у 2:42 PDT

Severina je ove večeri izgledala sjajno u crvenom odelu koje joj je uz blage talase i svilenu košulju, stajalo savršeno…