Šest godina od smrti Ljubiše Stojanovića Luisa: Bez njega to nije više isti život

Na šestogodišnji pomen pevaču Ljubiši Stojanoviću Luisu, došli su supruga Silvana sa svojom decom, kao i Luisov rođeni brat, Dragan. Luisova deca, Maja Novaković i Marko, bili su sprečeni da dođu na pomen svoga oca, zbog boravka u inostranstvu.

Luisova supruga podelila je sa nama kako se oseća sada posle ovoliko godina od Luisovog odlaska.

– Potrebno je ono malo na početku, dok se ne snađete i ne sredite koliko toliko, mada kod mene su bile godine u pitanju, nije baš malo. Negde je sve na vama. Može neko da bude uz vas, može da bude onoliko koliko može, jer svi žive svoje živote i onda u suštini najvažnija stvar jeste da se osvestimo svi, da su najveći potencijali u nama i da mi sami sebi možemo najbolje da pomognemo. Čovek kada prihvati da su to neke stvari koje su van naše kontrole i koje se dešavaju, onda tu samo da se sastavite i da što pre krenete napred, jer život teče dalje – kaže Silvana i dodaje da retko sanja svog supruga koji je nastradao 31. jula 2011. godine.

– U suštini sve se promenilo. Ni ja ne mogu da znam kako bih živela danas da je i on sa nama ali bez njega to naravno više nije isti život. Retko ga sanjam. Valjda od te silne želje da ga u teškim situacijama vidim na neki način. Imala sam sto pitanja i onda sam molila boga samo da se pojavi, da ga pitam, da dobijem odgovor, ali ne. Morala sam sve sama – kaže Silvana za „Blic“.

Ona ističe da sva Luisova deca imaju jednu njegovu posebnu crtu.

– Sad smo bili u Negotinu na koncertu u njegovu čast. Recimo, tom prilikom su bila baš sva deca osim najstarijeg sina koji je u Nemačkoj. Njih petoro, i Marko i Maja se bave muzikom i kada ih vidite sve na jednom medstu, ja kod Andreja vidim dosta Marka, kod Sergijea vidim dosta Maje. Kada sve to sastavite, onda vidite kako imaju istu jednu posebnu crtu kakvu je Ljubiša imao. Kako se oni šale, to je neka specifična vrsta humora, to vidim kod njih. Imaju neku harizmu i energiju koju su pokupili od oca – kaže Silvana.