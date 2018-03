Sergej Ćetković: Važno je baviti se svojom decom, jer znam da će izrasti u dobre i fine ljude

Uoči velikog beogradskog koncerta koji će održati u Sava centru 8. marta, pevač Sergej Ćetković (41) priča o svemu što čini njegov život van scene.

Ostvaren u ljubavi i roditeljstvu, ovaj crnogorski umetnik punih pluća svaki put iznova publici poklanja energiju, koja mu se vraća u vidu aplauza i priznanja. Pola svog života proveo je kraj supruge Kristine, s kojom je usvojio ćerkice Lolu i Milu.

– Njih dve su fenomenalne ćerke i pomalo razmažene. Supruga je veći autoritet od mene jer se ja često šalim s njima pa me i ne shvataju ozbiljno, ali ne mogu da kažem da sam strog. Ponekad uhvatim sebe kako povisim ton jer brinem, ali nikad ne podižem ruku. Nedavno mi je majka, kad smo se čuli telefonom, prepričavala moje dogodovštine iz detinjstva. Bio sam veoma nemirno dete i podsetila me koliko me je često vodila u bolnicu na ušivanje ruke, glave, kolena… Objasnila mi je da me je tukla da bi obuzdala svoj strah. Tako se i ja bojim da se Lola i Mila ne povrede, jer su veoma aktivne i stalno skaču po kući – počinje priču pevač, ne skrivajući da je posebno brižan jer ima žensku decu.

– Kao i svaki roditelj koji vidi šta se sve dešava oko nas, možda ponekad i predaleko odem u svojim strahovima, ali uvek se vratim u realnost i pomislim kako je važno da naše ćerke imaju sreću u životu, jer je to najvažnije. Trudiću se da ih ispratim koliko god mogu. Zato je važno baviti se svojom decom, jer znam da će izrasti u dobre i fine ljude – dodaje Sergej.

Sa suprugom Kristinom venčao se 1999. godine i skoro dve decenije neguju svoj skladni brak.

– Venčali smo se veoma mladi. Ne mogu da kažem kao deca, jer sam uvek bio realan, trezven, disciplinovan, razmišljao sam o životu na način kako i treba. Za sve ove godine mnogo toga se promenilo, ali najbitnije je da smo nas dvoje napravili mnogo toga lepog i ostvarili se. Tek sad smo ispunjeni, srećni i spokojni. Inače, verujem u instituciju braka. Vaspitavan sam da je brak svetinja. U današnje vreme mnogi ulaze u tu zajednicu kao da je ona nešto neozbiljno. Za krah svi nalaze opravdanja, često kriveći suprotnu stranu, ali u braku moraš da popustiš, da budeš tolerantan i praviš kompromise. Nemam univerzalan savet jer vreme u kojem živimo diktira vrednosti koje više nisu prave. Iz svoje kuće sam poneo pravilo po kojem ako kao dete živiš u harmoničnoj zajednici, i sam ćeš se truditi da slično okruženje nađeš za sebe. Zato mi je drago što moje ćerke rastu u prijatnoj i harmoničnoj zajednici – jer će sutra svoj život i porodicu graditi na toj osnovi. Što kažu, sličan se sličnom raduje – ističe Sergej, koga prolaznost vremena ne opterećuje.

– Četrdeseti rođendan sam proslavio na valjan način, jer ne puniš svaki dan četrdeset godina. Ali nisam opterećen njima, niti svojim izgledom – da moram da izgledam mlađe. Prestao sam da razmišljam o prolaznosti kad sam napunio trideset godina. Tada mi je to bilo bitno, a sada sam shvatio da sam odrastao čovek, dobro se osećam, u punoj sam snazi, nikad nisam bio kreativniji, mentalno jači, ali i pametniji – opisuje pevač, koga mnogi nazivaju i kraljem balada.

– Ja sam dete rokenrola i panka, ali mom senzibilitetu najviše odgovaraju pop i rok balade, po kojima me često prepoznaju. Vremenom naučiš da ne treba praviti izlete u nepoznato. U muziku sebe ulažem maksimalno. Imam razne planove, pa čak i da snimim album sa starogradskom narodnom muzikom, na kojem ću obraditi pesme Tome Zdravkovića, Predraga Živkovića Tozovca… – zaključuje Sergej.