Sergej Ćetković: Ne želim da moja deca odrastaju ne razvijajući maštu, u nekom virtuelnom svetu

Supruga Kristina i kćerke Lola i Mila osnovna su merna jedinica za sreću crnogorske pop zvezde Sergeja Ćetkovića, koji uz podršku svoje tri dame krči životni put uspeha i zavodoljstva. U godini za nama, u kojoj je proslavio jubilarni četrdeseti rođendan, doživeo je brojne trenutke za pamćenje. Među profesionalnim ističe veličanstvene koncerte u Centru “Sava” i u zagrebačkoj dvorani “Vatroslav Lisinski”, na kojima je sa publikom uglas izvodio hitove sa poslednjeg albuma “Moj svijet”. Na privatnom planu s ponosom se priseća prvog školskog dana starije kćerke Lole i prvog izlaska na scenu mlađe Mile. Odlučan da odmerenim javnim nastupom, brižljivo biranim izjavama, čvrstim stavom i neizostavnim optimizmom dopre do srca i glava publike, šarmantni Ćetković govori sa kakvim se roditeljskim izazovima suočavaju on i njegova životna saputnica, plaši li ga svet u kojem odrastaju njihove mezimice i zbog čega sebe smatra razmaženim ocem i suprugom.

Na početku razgovora za magazin “Hello!” autor i izvođač nekih od najromantičnijih pop balada kaže da su mu godine donele mudrost, kao i opreznost zbog prolaznosti vremena, na šta je osetljiviji nego ranije.

– Čovek bi s godinama trebalo da je mudriji. Preispitujete sebe i na neki način sagledavate šta bi sve trebalo uraditi u budućnosti. S druge strane, shvatite kako vreme brzo prolazi, pa me to nekako osvesti. Željan sam da svaki mogući trenutak provedem sa svojom porodicom, svestan da će vrlo brzo doći pubertet, srednja škola, fakultet i sve ono što jednog roditelja čeka. Pored svih poslovnih uspeha, srećan sam i zadovoljan što je Lola postala đak prvak, to me je veoma usrećilo.

Ovogodišnji koncert u Centru “Sava” bio je prvi kojem je prisustvala i vaša mlađa kćerka Mila. Kako ste doživeli to iskustvo?

– Lola je do sada bila na nekoliko koncerata, a Mila je i ranije imala želju, ali je bila vrlo mala, pa sam hteo da je poštedim. Ove godine je izričito zahtevala da mora da pođe sa nama. Bila je na dva koncerta u Centru `Sava` i na jednom u Zagrebu. Trenutak kada sam video srećnu i nasmejanu publiku, a ispred sebe svoju decu i porodicu, definitivno je jedan od najjačih i najlepših doživljava na sceni.

Prvi album objavili ste pre sedamnaest godina i do danas ste uspeli da ostanete dosledni sebi, istovremeno se menjajući i napredujući. Kako pronalazite taj balans?

– Čovek mora da se usavršava i da teži promenama, ali ne po svaku ceni, menjajući sebe do te mere da vas publika ne prepoznaje, a kamoli sami sebe. Svaka nova pesma za mene je izazov, iako je sada, sedamnaest godina kasnije, lakše baviti se muzikom u smislu medijskog pojavljivanja. U moje vreme nije bilo toliko prostora. Danas je sve lakše dostupno, ali i više podložno zloupotrebi. Treba biti svoj i opravdati svoje postojanje na muzičkoj sceni time što ćete publici pokazati zahvalnost za mesto koje su vam podarili. Srećan sam da mogu da pevam i da neko drugi može i želi to da čuje.

Ko vam je najstroža kritika – publika, porodica ili vi?

– Jesu strogi, porodice naročito, ali možda sam sam sebi najstroži kritičar. Nalazim bezbroj mana i grešaka koje bi trebalo ispraviti. Ja ih verovatno vidim bolje nego drugi. Pošto se u našoj kući stvara muzika i pripremaju koncerti, uvek dobijem dobronamerne savete od Kristine, koja među prvima čuje svaku novu pesmu. S druge stane, kada deca prihvate nešto što u tom trenutku pišeš, kažu da je lepo i da im se sviđa, i u prolazu pevuše pesmu koju publika još nije čula, to je dobar znak. Ti trenuci čine me naročito srećnim.

Koliko se zaštitnički postavljate kao otac, jeste li strogi?

– Više se trudim da budem, ali nisam toliko strog. Roditelji bi trebalo da kontrolišu svaki trenutak i da se konstantno bave svojom decom. Nažalost, mnogi roditelji svoje slobodno vreme kupuju tako što detetu daju telefon ili neki drugi uređaj, što neću reći da i sam nekada ne radim, ali i Kristina i ja gledamo da to bude dozirano. Ne želim da moje dete odrasta ne razvijajući maštu, u nekom virtuelnom svetu. Obožavam kada vreme provode uz svoje crtane junake, kao što sam i ja radio. Ne želim da ih požuruju da odrastu. Bez obzira koliko se ponavljali i koliko se pretvarali u naše roditelje i ono što su oni nama govorili, želimo da ih pustimo da budu deca i da sve ide svojim tokom.

Plaši li vas svet u kome Lola i Mila odrastaju?

– Deca su po rođenju čista, bezgrešna bića i njihovo odgajanje vam dođe kao učitavanje nekog programa. To je kućno vaspitanje. Sva deca dobiju neki operativni sistem. Uloga roditelja je da ih vode kroz društvo, u kojem vrebaju brojni virusi, i da se ponašaju kao antivirus program. Današnja deca će se bolje snaći od nas u ovom svetu, jer su rođeni u ovakvom vremenu. Brže razmišljaju i sve mnogo lakše prihvataju. Mi smo morali da pređemo iz jednog vremena u drugo, koje je za nas nekada u svakom smislu prenaglašeno, i količinom informacija i brzinom života. To je, po mom mišljenju, pogrešno, ali ne može se sprečiti. Žao mi je što vremena koja dolaze menjaju kvalitet kriterijuma i pravih vrednosti, kojih je, nažalost, sve manje.

Kako planirate da ih zaštitite kao kćerke Sergeja Ćetkovića, opterećuje li vas taj status javne ličnosti i nekoga čiji je život pod lupom javnosti?

– One su, naravno, svesne ko im je otac, ali nisu opterećene time. Svako ima svoj pristup, a ja se ponašam kao normalan tata, baš kao i svaki drugi. To što se bavim takvim poslom u početku je nametalo određena pitanja, ali s vremenom one su sve shvatile i to sada sasvim dobro funkcioniše. Ja sam osoba koja ne dozvoljava da mi privatnost bude ugrožena. Čuvam sebe i svoju porodicu od toga jer ne želim da ih kompromitujem i koristim na bilo koji način. Smatram da je muzika dovoljna ako imaš kvalitet u tom smislu. U suprotnom, možeš da posegneš za eksponiranjem porodice, što ne smatram ispravnim. Ja se nadam da nikada neću doći u tu situaciju. Vreme koje porodica provodi na okupu po meni je najvažnije i najdragocenije. Ako nemaš taj svoj svet, ništa drugo neće ti učiniti to zadovoljstvo niti te učiniti srećnim.

Ispunjavate li kćerkama sve želje?

– Naravno da im ispunjavamo sve želje, možda smo ih previše razmazili, ali deca i treba da se maze, ali istovremeno moraju da se znaju pravila.

Okruženi ste sa tri “žene”, blaženi među voljenim damama. Trude li se i one da razmaze vas?

– Iako sam u manjini, to ne znači da nisam razmaženiji od njih. I to mi prija.