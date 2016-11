Seka Sablić: Kad zaplače dete, meni se srce pocepa

Iako je u osmoj deceniji života, slavna glumica Jelisaveta Seka Sablić radi punom parom, uživa s publikom, s kolegama, ne žali što nije igrala Šekspira i obožava svog unuka Leona.

Povodom 60. rođendana, Atelje 212 organizovao je nedelju projekcija kultnih predstava, a gledaoci su pre svake imali priliku da razgovaraju s glumcima. Pre prikazivanja komada “Razvojni put Bore Šnajdera”, slavna glumica Seka Sablić s publikom je podelila svoja sećanja i priznala da joj je jedan od najsrećnijih dana u životu bio upravo onaj kad je primljena u Atelje.

Otkrila je da su glumci tada imali slobodu i da su unosili pobunu, što su reditelji spremno prihvatali. Vrsna komičarka, koja je FDU završila sa čistom desetkom, slabo je, kaže, igrala klasike.

– Nikad nisam igrala Šekspira. Ali, verujte, ni zbog čega ne žalim.

Smatra da je današnja publika dobra, ali zamera joj to što se boji da jasno i glasno kaže šta je to što joj se ne sviđa.

– Zameram im kad gledaju ništa, a prave se da su videli nešto. Kao da se plaše da će ispasti glupi. Danas ima takvih upravnika, reditelja i glumaca koje bih ja pohapsila – rekla je Seka Sablić za Blic.

Mada je u osmoj deceniji, glumica i dalje radi nesmanjenim tempom.

– Kad bih pomislila da mi je potreban duži odmor, ja bih ga i uzela. Ali ništa što je vezano za posao nije mi teško. I dalje u svemu uživam. Imam snage. Malo je teže kad me uhvati neki virus pa radim pod temperaturom. Tada pomislim: “Bože, kako je ovo strašno”. Ali tek sad sam u poslu opuštena, svaka vijuga mi radi.

A kad nije na sceni ili na setu, Seka je posvećena baka trogodišnjem unuku Leonu.

– Kakva sam baka, to bi morao on da vam kaže. Normalno, nijedna baka ne sme da bude stroga i ne samo što ga obožavam nego se sada okrećem za svakim detetom. Kad zaplače dete, meni se srce pocepa. Nema ništa lepše na svetu od dece. To je ravno lepoti, vasioni, umetnosti – kaže Seka Sablić.

Kada bi se danas-sutra pred njom našao kolega kome se divi, ne zna šta bi mogla da ga pita.

– Postoje glumci koje obožavam, ali kad bi seli pored mene, verovatno ih ne bih ništa pitala. Jer kad je glumac na sceni, sve se vidi. Čak i više nego kad su pred tobom privatno. Scena je rendgen.