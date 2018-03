Seka Aleksić: Volim da moja dela govore da li sam uticajna ili ne

Povezane vesti



Seka Aleksić udarno se sprema za veliki solistički koncert u “Areni” koji će održati 14. aprila pošto baš ništa ne želi da prepusti slučaju. Kampanja je uveliko u toku, a folk zvezda kaže da je svojim fanovima spremila niz iznenađenja koja će ih oduševiti.

Ko je smislio slogan “Seka te čeka” o čemu se mnogo priča?

– Profesionalci, ljudi koji su angažovani specijalno za to! Mislim da smo odabrali pravi slogan i da je zaista dobar.

Po društvenim mrežama mnogi zbijaju šalu na račun slogana, da li ti to smeta ili to i jeste bio cilj?

– Ne smeta mi! Slogan i jeste takav da ga ljudi komentarišu i pišu o njemu, nama je to i bio cilj, ako smo uspeli, ja sam srećna!

Možeš li da nam otkriješ nešto o samom koncertu, prošli je bio spektakl, a šta sada novo spremaš? – Svašta, videćete! Prošlo je skoro osam godina od prošlog koncerta i zaista je red da se desi i Arena 2. Pripreme su u toku, ali moja ekipa i ja želimo da sve bude iznenađenje. Neke od gostiju sam otkrila, to su Adil i Slađa Alegro. Biće ih još i zaista će biti velikih iznenađenja. Radujem se i jako sam uzbuđena!

Uvrštena si među najuticajnije ljude u šou-biznisu. Da li ti to imponuje?

– Sebe ne doživljavam na taj način. Svakako da sam zahvalna ljudima koji su me proglasili, ali generalno, volim da moja dela govore da li sam uticajna ili ne.

Da li će Saša Vidić biti u timu koji ti radi kostime za koncert? Znaš da će se ljutiti ako ga izostaviš?

– Saša je moj prijatelj, neće se ljutiti sigurno, on će biti u VIP delu koji je rezervisan za moje najdraže prijatelje. Sa njim godinama sarađujem i uvek se konsultujem i potpuno je prirodno da nekad u mom timu saradnika bude neko drugi zadužen za stajling.

On često ume da iskritikuje tvoj stajling iako ste prijatelji. Da li se naljutiš na njega i šta mu kažeš kada te iznervira?

– Često? To apsolutno nije tačno, uvažavam njegovo mišljenje jer je profesionalac i znam da kada kaže za nešto da je dobro ili loše, da je to sigurno tako.Važno je kako je obučen svako, pa i javna ličnost.

Pisalo se da se Brena i ti niste pozdravile kada ste se srele u avionu, šta je istina? – To je neistina! Naprotiv, Brena je ušla u avion posle mene, sedela sam odmah na početku! Žena je stala, pozdravila se i poljubila se kako sa mnom, tako i sa mojim suprugom. Tada smo razmenile i nekoliko rečenica! Ne znam što ljudi izmišljaju takve gluposti!

Upućeni kažu da nijedan pevač do sada nije imao tako ozbiljnu kampanju za koncert kao ti sada. Da li je to neophodno jer sve to mnogo košta?

– Marketing je i te kako bitan kada se organizuje nešto tako veliko kao što je koncert u Areni! Mnogo košta, oduzima puno vremena i ogromne su obaveze! Ne bi ti bilo dobro kada bi pogledao moj kalendar obaveza u mesecima mart i april! Haos mi je i oko snimanja emisija i svega što ide uz to.

Veljko učestvuje u organizaciji koncerta. Da li se desi da se pokačite oko nečega ili da se ne slažete?

– Pored produkcije Kamarad, Veljko kao moj dugogodišnji menadžer je zadužen takođe za sve što se tiče mog koncerta. On najbolje zna šta je najbolje za mene i moju karijeru. Beskrajno mu verujem! Niko se ne bi trudio oko moje karijere tako kao što se trudi on.