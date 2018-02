Seka Aleksić: Veljka nervira moja brzopletost, uči me da nekad nešto prećutim

Seka Aleksić je u skladnom braku sa Veljkom Piljikićem će ove godine proslaviti devet godina braka, važe za jedan od skladnijih bračnih parova na estradnoj sceni, ali, kao i kod svih parova, nije uvek sve tako savršeno kao što se čini.

Gostujući u emisiji kod Sanje Marinković, Seka je otkrila šta je najviše narvira i šta zamera Veljku, ali i šta je ono što on njoj prebacuje i čemu je uči:

– Kad kažem nešto svom suprugu da završi, on kaže “Važi” pa uradi za tri dana, a ja dobijem ospice od toga. Ali, generalno, opet mu ne zameram jer ima dosta obaveza i verujem da zaboravi nekad. Takođe, on dosta kasni, ja se tako spremim i sednem i čekam njega, i to su stvari neke koje mene izbace iz takta. Njega nervira moja brzopletost, uči me da nekad nešto prećutim jer sam javna ličnost, ali žao mi je, ja sam takva – rekla je Seka.