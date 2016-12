Seka Aleksić: Tužno je što ljudi ne znaju zašto sina zovem Serafim!

Pevačica Seka Aleksić voli da obraduje fanove na društvenim mrežama fotografijama svog sina Jakova. Međutim, poznata mama nedavno je na Instagramu upravo ovakvim jednim postom pomalo zbunila fanove.

Naime, ona je umesto imena svog sina napisal “Serafim” što je mnoge navelo da pomisle da je to kršteno ime njenog sina.

Seka je rešila da otkrije ovu “misteriju” pa je objasnila zbog čega tako tepa sinu:

– Žalosno je što ljudi ne znaju ko je Serafim. To je ime jednog od anđela. Ja njemu između ostalog tepam i `anđele moj`, ali ga zovem i po imenu jednog od anđela. To mi je pitomo i lepo ime. Neko je pomislio da je to njegovo kršteno ime, ali to nije tačno – objasnila je Seka za Esspreso.

"Живи срећно онај ко живи како хоће, али не жели ништа зло"…💙👶🏼💙 #tajanasslika "Zivi srecno onaj ko zivi kako hoce, ali ne zeli nista zlo"…💙👶💙