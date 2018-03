Seka Aleksić: Svako dobro koje sam učinila mi se duplo vratilo

Harizma, profesionalizam na visokom nivou, kvalitetne pesme, jedinstveni glas i optimizam kojim osvaja izdvojili su Seku Aleksić od ostalih zvezda ovdašnjeg muzičkog neba, a na ogromnoj energiji mogu da joj zavide i one svetske. Koncert, koji je zakazan za 14. april u beogradskoj “Štark areni”, biće i promocija njena poslednja dva albuma, “Lek za spavanje” i “Koma”. Pripreme za tako veliki i značajan nastup duge su i naporne, podrazumevaju dobru organizaciju, ali i izvesnu dozu stresa. Imajući u vidu da je Seka pre svega majka jednoipogodišnjeg Jakova, na početku intervjua za “Hello!” pitali smo je ima li dana kada pomisli – šta mi je ovo trebalo.

– Dobro pitanje. Naravno da ima trenutaka kada se zapitam šta mi bi, ali trudim se da sagledam lepšu stranu ishoda, što me ohrabruje da budem istrajna u svojim ciljevima. Velike obaveze neminovno prate veliki stresovi, a svako od nas trebalo bi da nauči kako da ih se oslobodi na pravi način. Ja biram opuštanje uz dobro društvo ili trening. Osim toga, mnogo mi znači pozitivna energija koju svakodnevno dobijam od ljudi koje srećem. Trudim se da radim isključivo ono što želim, što mi prija i čini me srećnom. Na nebitne stvari ne želim da trošim ni vreme ni energiju.

Da li je olakšavajuća okolnost to što vam je suprug Veljko ujedno menadžer koji brine o vašoj karijeri, u smislu da vam “progleda kroz prste” i oslobodi vas neke obaveze, ili je profesionalnost iznad svega?

– Svakako da je lakše uz njega, tim pre što me odlično poznaje. S druge strane, mi jesmo supružnici, ali kad se radi, radi se. I ako se desi da imam previše obaveza, neće me osloboditi nijedne ako zna da je to za dobrobit moje karijere. Recimo, da se ja pitam, ne bih nikada gostovala u televizijskim emisijama, dok je on potpuno suprotnog mišljenja. Ali, slušam ga. (smeh)

Najavu vašeg koncerta uporno prati vest da ste “zaratili” sa koleginicom Darom Bubamarom. Dok jedni govore o ozbiljnoj svađi, drugi su uvereni da je reč o marketinškom triku. Šta vi kažete?

– Sve što sam imala da kažem na tu temu javno sam iznela već nekoliko puta. Nema potrebe da se ponavljam. Svi odlično znaju moj stav i objašnjenje te situacije.

Pretpostavljam da kao mnogi uz prvu jutarnju kafu prelistavate štampu i portale. Mogu li naslovi da vam pokvare dan ili se samo nasmejete i okrenete stranu?

– Kao što ste rekli, nasmejem se i okrenem stranu. Nisam osoba koja slepo veruje u sve što pročita o drugima, pa tako ne pridajem značaj ni tekstovima u kojima se ničim izazvano pominje moje ime. Svesna sam da sam javna ličnost i da ljudi žele da saznaju što više o mom životu, jasno mi je i da novine nekad moraju da imaju pompezne naslove kako bi ostvarile što bolji tiraž i ništa im ne zameram. Nasmejem se i kažem: “Sutra je novi dan”.

Koliko puta ste, mimo svoje volje, bili akter nekog estradnog sukoba? Pojedine vaše kolege veruju da i takve stvari mogu da pomognu u karijeri i drže se parole: “Pišite šta hoćete, samo mi stavite lepu sliku”.

– Na početku karijere i sama sam mislila tako, ali brzo sam shvatila da negativna reklama ne može da koristi. Šta ja imam od centralne slike na naslovnoj strani ako je tekst po mene loš? Štaviše, to je ponižavajuće. Bilo je nekoliko situacija kada sam završavala na naslovnim stranama tabloida jer je neko bio dokon pa je odlučio da me proziva za kojekakve gluposti. Nisam se spuštala u to blato, već sam sve stoički podnela. Ponosna sam zbog toga.

Predstojeći koncert zamislili ste kao svojevrsnu rođendansku žurku. Hoće li biti svećica i torte?

– Neće, koliko znam. Bolje rečeno, ja ih nisam planirala. Koncert ću održati nekoliko dana uoči rođendana i, verujte mi, bolji poklon nisam mogla ni da zamislim. Unapred se radujem, mislim da će to biti moja najbolja rođendanska žurka do sada. Ovog puta organizuju je produkcija “Kamarad” i moj suprug.

Koja dosadašnja rođendanska proslava vam je ostala u posebnom sećanju?

– Ona kada sam bila u drugom stanju, bez dileme. Bila sam na početku trudnoće, ali reč je o posebnim trenucima vezanim za moju duboku intimu.

Imate li specijalnu rođendansku želju za trideset sedmi rođendan?

– Imam, da ponovo ostanem u drugom stanju. Želja mi je da Jakov dobije batu ili seku. Daće Bog.

Od kada se rodio Jakov, izgleda da su sva slavlja u vašoj porodici podređena njegovim željama i interesovanjima. Uspevate li da sačuvate tanku liniju između tipično roditeljske potrebe da dete bude centar svih zbivanja i mogućnosti da ga razmazite?

– Roditeljstvo je zaista velika i zahtevna odgovornost. Na nama je kako ćemo decu vaspitavati, šta ćemo im pružiti. Treba ih usmeriti na prave vrednosti, na vreme im objasniti da život nije lak, da je važno biti vredan i odgovoran kako bi se ispunili ciljevi i želje. U mogućnosti smo da Jakovu pružimo mnogo toga, ali smatram da ne treba preterivati.

Da li ste Veljko i vi već dogovorili neke “strategije” u vaspitavanju? U čemu ste apsolutno saglasni, a o kojim pitanjima se mimoilazite u stavovima?

– Tata tvrdi da ću ja razmaziti Jakova, a da će on morati da ga vaspitava. Ja sam za to, što da ne? Sasvim mi je prihvatljiva opcija da jedan roditelj bude popustljiv, a drugi nešto oštriji. Saglasni smo da odluke donosimo zajedno, da pred njim uvek istupamo kao jedno. Deca ne bi trebalo da znaju da među roditeljima postoji sukob mišljenja, još manje da to slušaju.

Jakov je uveliko savladao prve reči i korake. U kojoj fazi je sada, šta okupira njegovu pažnju?

– Počeo je da gleda crtaće. Zabavljamo se u dnevnoj sobi koju smo pretvorili u pravu igraonicu. Zove mamu i tatu, ali i sve koji su u njegovoj blizini da sednu sa njim na pod da zajedno slažu igračke. Veoma je pametan i sve razume. Uživa u svom malom slatkom svetu.

Dopušta li vam sin da se posle napornog radnog dana naspavate? Uklapaju li se vaš i njegov ritam funkcionisanja?

– On je dete koje želi punu pažnju i ljuti se ako mu se ne posvetite. Ako pričamo između sebe, bučno će negodovati dok i njega ne uključimo u razgovor.

Izgleda da se, od kada ste postali majka, broj žena koje vas prate na “Instagramu” utrostručio, a razlog za to svakako su i vaše krajnje iskrene izjave, poput one da Jakov pokazuje male znake ljubomore kada se Veljko i vi poljubite. Stiče se utisak da prizore iz doma stavljate na uvid bez filtriranja.

– Ljubav je ono što svi priželjkujemo i o čemu sanjamo. U našem domu vlada sloga, tako je danas i tako će uvek biti. Porodica mora da bude iznad svega. Naše fotografije i snimci koje ljudi mogu da vide na društvenim mrežama govore da su dom i harmonična porodica sve što imamo na ovom svetu. Mislim da je naš primer mnogima motivacija, što je svakako jedan od razloga što me publika voli i prati ono što radim i kako živim.

Mnoge žene zahvalne su vam i zbog toga što ste među prvima otvoreno govorili o procesu vantelesne oplodnje. Šta vas je motivisalo da otkrijete taj deo intime? Jeste li se i sami susreli sa zidom ćutanja kada ste želeli da nešto više saznate o toj temi?

– O vantelesnoj oplodnji se doskoro retko govorilo otvoreno, čak i među samim ženama. Ako će moje iskustvo nekome biti od pomoći, nije mi teško da ga podelim javno. Imala sam sreću da se u pravo vreme javim na pravu adresu. Doktorka Goca Ivanović uputila me je u ceo proces vantelesne oplodnje i objasnila mi šta me sve očekuje, korak po korak.

Ne krijete da biste voleli da Jakovu uskoro podarite brata ili sestru. Hoćete li se posle koncerta u “Areni” povući i posvetiti tom segmentu života?

– Biće onako kako Bog odluči. Srećna sam majka jednog deteta, ali priželjkujem i drugo, pa i treće. Videćemo šta će se od mojih želja ispuniti. Ne mogu da govorim detaljnije o budućnosti, jer ne pravim nikakve planove. Puštam da se stvari odvijaju spontano, same od sebe. Život me je naučio da se ništa ne dešava slučajno.



Da li bi vas više obradovala vest da ćete dobiti devojčicu ili dečaka?

– Svejedno mi je. Ni prvi put kada sam bila trudna nisam posebno priželjkivala devojčicu ili dečaka. Osećaj mi je govorio da će beba biti muškog pola, ali jednako bih se radovala da sam dobila i ćerku.

Kako izgleda jedan sasvim običan dan Seke Aleksić kada je u mogućnosti da ostane kod kuće?

– Jednom rečju, haotično. Obično sam u trenerci i majici. Moj sin od ranog jutra počinje da razbacuje igračke i sve čega se dohvati, a mama ga prati u stopu, rasprema i slaže. Pošto nahranim Jakova, pripremam Veljku i meni doručak, a zatim zajedno gledamo crtaće. Dogovaramo se šta ćemo spremiti za ručak, ili, ako je vikend, gde ćemo porodično provesti popodne. U principu, sve je podređeno Jakovu ili njegovom tati. Treće nema.

Oni koji su bili u prilici da ih ugostite kažu da ste odlična domaćica i da sjajno kuvate.

– Obožavam da kuvam kad imam vremena, a trudim se da ga nađem. Suprug, ali i svi ukućani raduju se svakom mom ručku. Kao dete, gledala sam majku kako s ljubavlju sprema obroke za nas i to sam možda nesvesno usvojila. Sve što znam da skuvam naučila sam od nje.

Često ističete da kroz život koračate vođeni mišlju da se dobro dobrim vraća. Da li je bilo i onih koji su vas demantovali u tom uverenju?

– Mislim da se meni svako dobro koje sam učinila duplo vratilo. Naravno, bilo je situacija kada sam imala utisak da na moje dobro nije uzvraćeno istom merom, ali nikada se nisam preterano uzrujavala zbog toga. Trudim se da iz svega izvučem pozitivnu poruku i iznova nađem razloge zbog kojih se vredi truditi i činiti samo dobra dela.

Verujete li da svako zaslužuje drugu šansu?

– Apsolutno. Hrišćanstvo nas tome uči. Ako se čovek pokaje za svoje postupke, zaslužuje drugu šansu.

Šta vas trenutno čini srećnom i zadovoljnom ženom?

– Srce mi je puno dok gledam sina i supruga kako se zajedno igraju i raduju.