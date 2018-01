Seka Aleksić: Sreća je potpunija i veća ako se deli

Svetlana – Seka Aleksić otkriva da je unošenje slame, badnjaka i pripremanje trpeze za Badnje veče i Božić sada propraćeno igrarijama njenog sina, kojeg je godinama čekala. Ona i suprug Veljko sada žele još jednog člana.

Pevačica je iza sebe ostavila uspešnu godinu kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Ipak, čitav njen svet sada se okreće oko naslednika Jakova zbog kojeg su predstojeći verski praznici dobili novi smisao.

– Postoji mnogo trenutaka koji su ostavili snažan pečat u 2017. godini, a u svima je glavni akter Jakov. Prvi zubić, prvi korak, prva izgovorena reč…

Kako si uspela da uskladiš posao i porodične obaveze, a da se tvoje odsustvo nekako ne oseti u kući?

– Veština da čovek ume da organizuje sebe i svoje obaveze veoma je važna. Dobrom organizacijom sami sebi olakšavamo život i uspevamo da uradimo mnogo toga, a tu veštinu oduvek sam posedovala. Od kada sam dobila dete, to je još više došlo do izražaja jer su se Jakovljevim rođenjem i obaveze uvećale. Ništa mi ne pada teško i nastojim da ne propustim nijedan tren njegovog odrastanja. Jakov često ide sa mnom i Veljkom, a i kada se desi da on ostane kod kuće dok sam ja odsutna zbog neke poslovne obaveze, to nikada ne potraje dugo.

Spadaš li u grupu onih majki koje paniče ili si opuštena i sigurna u one kojima ga ostaviš?

– Briga za dete je kod svake majke nešto što je potpuno prirodno. Međutim, kada je preterana i pređe u paniku ili opsesiju, to nije dobro ni za dete ni za majku. U stanju panike ne možemo potpuno racionalno da razmišljamo, niti da donosimo najispravnije odluke. Po prirodi nikada nisam bila paničar, pa nisam ni sada kada je reč o roditeljskim dužnostima i obavezama. I kada nisam sa sinom, znam da je u sigurnim rukama.

Da li su praznici u vašem domu dobili novi smisao od kada imate sina?

– Dobili su potpuno novi smisao. Praznike sam oduvek volela, a sada imam i razlog više da se radujem kraju decembra i početku januara, kada su praznovanja učestala, a dom ispunjen ljubavlju i najlepšim osećanjima. Sada tu radost uvećava dečji osmeh. Sreća je potpunija i veća ako se deli.

Poznato je da Božić provodiš u kući. Poštujete li sve običaje?

– Običaji mogu da budu različiti od mesta do mesta, mada je njihova suština svuda ista, a ja poštujem one uz koje sam odrastala. Ne samo da ih poštujem nego mi oni zaista pričinjavaju veliku radost: od pripremanja trpeze za Badnji dan i Božić, unošenja slame, donošenja badnjaka, za šta je Veljko zadužen, do dočekivanja položajnika i božićnih pesmica… Među božićnim običajima dosta je onih koji su vezani za decu, tako da im se sada od kada sam postala majka još više radujem.

Neki su dali sebi za pravo da komentarišu to što si pobožna i što se svakog dana zahvaljuješ bogu za sreću koju imaš. Osvrćeš li se na te komentare? Je l’ te pogađaju?

– Nastojim da se uopšte ne osvrćem ni na kakve komentare, osim ako oni ne dolaze od moje porodice i malog kruga najbližih prijatelja do čijeg mišljenja mi je stalo.