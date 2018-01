Seka Aleksić se raduje drugom detetu: Svejedno mi je da li će biti dečak ili devojčica, samo da je živo i zdravo

Seka Aleksić, koja je 2016. godine konačno postala majka, priznaje da priželjkuje i drugo dete sa suprugom Veljkom Piljikićem, raduje se i otkriva da oj nije važno da li će maleni Jakov dobiti brata ili sestru.

– Kao mladi bračni par mi to priželjkujemo svakako, pa ako Bog da, desiće se – otkrila je pevačica u emisiji “Premijera”.

Aleksićeva je priznala da joj je bitno samo da dobije još jedno dete, ali ne i da li će biti dečak ili devojčica.

– Svejedno mi je. Meni je bilo i prvi put svejedno, tako da apsolutno je nebitno dečak ili devojčica, samo da je dete živo i zdravo – izjavila je Seka.

Ona je ispričala i da je Jakov već malo ljubomoran kad njegovi mama i tata razmenjuju nežnosti, pa veruje da će takav biti i kad dobije brata ili sestru.

– On pokazuje sada neke znake ljubomore kada se tata i ja zagrlimo ili kada ga poljubim ili on mene. On sad kao nešto negoduje i ljuti se, a onda mi pritrčimo, pa zagrlimo i njega, ali to je prirodno kod svakog deteta ja mislim. – otkrila je ona.