Seka Aleksić: Rodiću sebi devojčicu koja će da liči na mene!

Sin Seke Aleksić kojeg je dobila posle višegodišnjih pokušaja da ostane u drugom stanju nedavno je napunio godinu dana, a Seka uveliko planira da mu podari brata ili sestru. Ona i suprug Veljko Piljikić ušli su u proces pripreme za novu vantelesnu oplodnju, a rezultate će se znati za nekoliko meseci.

Aleksićeva otkriva da je njen naslednik Jakov isti otac zbog čega se ona nada da će roditi ćerku koja će da liči na nju.

– Apsolutno je isti tata, na mamu ne liči uopšte. Nema ništa moje. Rodiću sebi devojčicu koja će da liči na mene, Jakov je na tatu pa ćemo biti podeljeni po liku – kroz osmeh kaže Seka za “Blic”, i otkriva da je njen mališan uveliko počeo da pravi nestašluke.

– Odavno, kao i svako dete. Postoje stvari koje voli ili ne voli, i to nam jasno stavlja do znanja. Voleo bi da sve ono što mu se pokaže to i da uradi ili uzme. Kao sva deca, ne razlikuje se mnogo u ponašanju od svojih vršnjaka. Jako je nemiran, vedrog duha, nasmejano dete i veselo. Bogu hvala, i zdravo.

Seka je neko ko uglavnom deluje staloženo i mirno, pa smo je pitali da li je zaista takva. – To vam samo tako izgleda. Ali biću iskrena, ne nerviram se skoro nikada i kada se to dogodi, to nekako znam da prikrijem, ne pokazujem. Možda to nije dobro, ali u principu nisam osoba koja se mnogo nervira i kada me neko iznervira ili povredi, to na mene ostavlja dubok trag. Nisam od onih koji preko svega mogu da pređu – otkriva pevačica i dodaje da zbog takvih situacija bez obzira na sve, ipak ne plače.

– Trpim mnogo više u sebi nego što to ispoljavam. Teško ćete me videti da zaplačem zbog toga što me je neko povredio ili izneverio, a to nije dobro – kaže Seka, ali otkriva da je laka na suzama kada su u pitanju suze radosnice.

– Tada i te kako pokazujem osećanja. Sreća se na meni vidi na kilometar. Vesela sam jako, radosna i ponašam se kao pravo dete – kroz osmeh poručuje Aleksićeva.

Iako je zbog prirode posla navikla na klubove, kafane i restorane, pevačica kaže da i kada izađe na takva mesta, ne lomi čaše kada je pogodi pesme ili je razgali muzika.

– Ne lomim čaše, to nije deo mene. Smatram da to nije lepo raditi, ali neko ko je veseljak i ko zna da se veseli njemu ne treba ni brza muzika ni čaše, već su bitni dobro društvo i atmosfera. Što se mene tiče, muziku ne delim po ritmu i žanru. Volim da slušam dobru muziku.