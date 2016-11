Seka Aleksić o sinu Jakovu: Jedva čekam da prohoda, iako tada dolaze nove brige

Seki Aleksić se nedavno ostvarila najveća želja, kada je postala majka i na svet donela sina Jakova. Kao i svakoj brižnoj majci, ni Seki ništa nije teško kada je u pitanju njen mezimac.

– Svaka majka je ponosna, a ja se osećam lepo. Ovi trenuci koje upravo proživljavam su najlepši trenuci u život. Mi slabo spavamo jer prve dane provodim sa sinom i sve to ide spontano kao da nam je to treće dete. Beba samo plače kad je gladna, a čim zaplače odmah skačemo, kao vojska, i Veljko i ja, a u principu sam ja tu – rekla je Seka.

Zbog Jakovljevog rođenja, kaže Seka, sve se promenilo.

– Sve se promenilo, kod mene sve mora da bude sređeno, ovih dana se to promenilo, više ne sklanjam stvarčice i ne brišem prašinu tamo gde je nema. Kada beba spava, spavam i ja. Njemu se najbolje oseća u maminom i tatinom zagrljaju. Jedva čekam da prohoda, ja sam mama koja ga samo slika i snima. Ovo je najbolje što mi je Bog podario. Već ga zamišljam kako trči po dvorištu i kako upada u fontanu. Moraću da to zaštitim. Čekam te zubiće i to je to – rekla je Seka u emisiji “Premijera”.