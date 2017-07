Seka Aleksić: Sina ćemo učiti da je najvažnije biti dobar i iskren čovek, i da nas Bog nagrađuje, a ne ljudi

Samouverenost ostvarene žene adut je kojim se razoružava i najopasniji stroj. Upravo to “oružje” dominira arsenalom Seke Aleksić, koja je pre devet meseci, kada je na svet donela sina Jakova, dobila bitku za majčinstvo i prepustila se čarima najlepše životne uloge. Bez imalo žala i dileme scenu je ostavila u drugom planu, uživajući u odgovornosti i slatkim mukama koje je roditeljstvo unelo u njen porodični dom. Uz bezuslovnu podršku supruga Veljka uspešno je prebrodila prve mesece koji su bili istinski izazov, prepustivši se radostima odgajanja aktivnog mališana, koji, po svemu sudeći, neće dugo ostati jedinac. Ubrzo posle porođaja folk zvezda vratila se treninzima, zdravom načinu života i radu na pesmama za novi album koji je publika dočekala sa oduševljenjem. Odlučna da što pre ponovo postane majka, u svom domu u Staroj Pazovi čuva porodično blago, spremna da se zbog njega odrekne svih dragocenosti koje je stekla zahvaljujući velikom radu.

Nedavno ste objavili novi album. Da li su vam prethodni meseci, uključujući dane posle porođaja i rad na pesmama, zaista protekli kao da ste bili u komi?

– Vreme zaista leti i na to sam se navikla. Moji saradnici i ja potrudili smo se da novi album pre svega bude kvalitetan. Iskreno se nadam da smo u tome uspeli.

Kako ste uspeli da uskladite sve obaveze oko bebe i rad u studiju?



– Verovali ili ne, ali veoma jednostavno. Fantastičan sam organizator, pre svega vremena, jer, kao što znamo, vreme je novac. Moj posao ne trpi kašnjenje, za to nema opravdanja. I sve dok je tako nema razloga za brigu.

Za koju novu pesmu ste se posebno vezali?

– Pesma „Evo“ je posebna. Drugačiji je bit, potpuno nešto novo kada sam ja u pitanju, prva je objavljena… Ipak, omiljena mi je „Koma“.

Kako provodite ove tople letnje dane? Napuštate li teška srca vašu oazu u Staroj Pazovi kad treba da dođete u grad na neki događaj ili na nastup?

– Iskreno, događaje izbegavam. Najviše zbog Jakova. Naprosto, sve svoje vreme želim da posvetim njemu i nadam se da me ljudi razumeju. Inače nisam osoba koja trči na događaje, mene ćete zaista retko videti na nekom. Nastupi su, s druge strane, moj posao i njima se prepuštam s uživanjem. Prija mi druženje s publikom i sav taj adrenalin. Preko leta smo u Staroj Pazovi, uživamo kraj bazena, kupamo se, šetamo po dvorištu. Jakov obožava da juri u svojoj hodalici. Sjeseni smo češće u Beču. Suprug i ja više od sedam godina živimo na relaciji Srbija-Austrija.

Kako se snalazite sa brojnim obavezama oko deteta, imate li pored supruga još nečiju pomoć?

– U početku je bilo prilično teško. Sve je bilo na Veljku i meni. Beba se budi na svaka tri sata i tu nema spavanja. Međutim, kada sam počela rad na novom albumu, angažovali smo stručnu pomoć. Naravno, bake i deke su uvek tu da pomognu.

Šta se sve promenilo u vašem životu otkada ste postali majka i koju promenu najsnažnije osećate?

– Sve što želim je da sam non-stop uz Jakova. Zavisna sam od njegovog mirisa, dodira, važno mi je da znam da je na sigurnom. Promenilo se to da sam daleko emotivnija nego ranije.

Posle porođaja ste se brzo vratili treninzima. Žene vam zavide na sjajnoj liniji, muškarci ostaju bez daha… No, ima i onih koji smatraju da je trebalo malo da sačekate sa vežbanjem?



– Da, svako daje sebi za pravo da vas savetuje, a da pri tom apsolutno nije stručan. Sasvim je normalno da se žena koja se porodila pre nekoliko meseci vrati treninzima i zdravom životu uopšte.

Vi imate i jedno i drugo, ali, da ste u drugoj situaciji i da ste primorani da birate, za šta biste se odlučili – za superuspešnu karijeru ili za skladnu porodicu?



– Skladna porodica se ne dovodi u pitanje. Postoji li šta lepše i važnije od toga?

Mnoge koleginice vam zavide, što i ne kriju, jer imate divnog muža, stabilan brak i jedna ste od vodećih muzičkih zvezda ovih prostora. Kako se čuvate od skandala i neprijatnih situacija kojima ste, kao svaka javna ličnost, ponekad izloženi van svoje volje?

– Iskreno, u Staru Pazovu doselili smo se veoma smišljeno. To je bila Veljkova ideja, želeo je da me “izmesti” daleko od tračeva i medija. Poslušala sam njegov predlog i nikada se nisam pokajala. Osim što mi je suprug, Veljko je i moj menadžer koji već osam godina vrlo uspešno vodi moju karijeru. Ispostavilo se da nije pogrešio. Generalno, nisam konfliktna osoba. Čak i kada me neko negde “pecne”, ne uzvraćam.

Šta vas je za sve ove godine najviše zabolelo?

– Ljudi koje volim svakodnevno me usrećuju i nikada me nisu razočarali. Sve druge tretiram kao manje važne, samim tim ne mogu me povrediti.

Družite li se sa kolegama i jesu li uopšte moguća iskrena prijateljstva u vašoj profesiji?

– Družim se sa Slađom Alegro, porodično se posećujemo, ona mi je veliki prijatelj. Tu su i Dara, Jana… Stvari ne bi tebalo generalizovati, ne može se reći da na estradi nema divnih ljudi.

Nedavno ste izjavili da Jakovu što pre želite da podarite brata ili sestru. Kada bi se realno mogla očekivati radosna vest? – Sledeće godine, ako ne i pre! Veljko i ja želimo mnogo dece, a biće kako Gospod kaže. Bože zdravlja, radovaćemo se još.

U kom duhu ćete vaspitavati sina?



– U pravoslavnom, naravno. Učićemo ga da je najvažnija stvar u životu biti dobar i iskren čovek, i da je Bog taj koji nas nagrađuje, a ne ljudi.

Šta pevate Jakovu kad ga uspavljujete?



– Često mu pevušim „Terirem“, uspavanku koju je Bogorodica pevala Gospodu. Tu su i naše dečje pesmice, kao što je „Nuna-nuna-nuške”.

Poslednjih meseci okruženi ste pelenama i cuclama. Da li vam nedostaju mejkap studiji, saloni za negu lepote i sve što je godinama bilo sastavni deo posla kojim se bavite?



– Tokom deset meseci, koliko sam bila na trudničkom bolovanju, ni na šta od navedenog nisam ni pomislila. Sve moje misli bile su fokusirane isključivo na bebu. Sada je, naravno, drugačije, nađe se vreme za sve.

Izjavili ste da vas, posle rođenja deteta, više ne zanimaju ni torbe, ni cipele, ni bilo kakvi luksuzni komadi, i da biste sve što imate najradije podelili. Da li još tako mislite?

– Apsolutno. Nećete verovati, ali krpice uveliko delim svojim sestrama, tetkama, mami… Sreća je što oko sebe imam žene koje vole lepe i kvalitetne stvari, što se istinski raduju. Jakov je centar mog sveta, sve ostalo je nebitno.

Na “Instagramu” vas često gledamo kako spremate palačinke. Umete li da napravite i neko složenije jelo?



– Umem ja svašta da pravim, ne biste verovali. Kuvarica sam, kaže moj muž, najbolja! Kuvanje me opušta.

Vantelesna oplodnja ovde je za mnoge još tabu tema. No, vi ste o tome hrabro pričali. Šta biste poručili ženama koje silno žele da se ostvare kao majke, a nemaju smelosti da se upuste u takvu avanturu?



– Poručila bih im da ne čekaju i da što pre krenu u proces. Moja doktorka Goca Ivanović kaže da su za vantelesnu oplodnju najvažnije tri stvari – starosna dob žene, starosna dob žene i starosna dob žene! Dakle, ne čekajte, i molite se Gospodu da uspe.

Javno ste podržali Severinu u njenoj borbi za starateljstvo nad sinom, koja je ovih dana ponovo aktuelna. Vaš post izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, a bilo je i negativnih reakcija. Koliko vas je, kao majku, pogodila njena situacija?



– Kada sam videla njeno lice na televiziji dok je priča o tome, osetila sam neopisivu tugu. Podržala sam je kao majka i kao žena ženu. Završiću ovaj intervju porukom #ijasammajka